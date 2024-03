LA FALSA INTEGRACIÓ

Sense categoria

Aquests dies comença el Ramadan per la comunitat islamica que dura 1 mes i en un Estat teoricament laic veiem com els drets i deures no son iguals per tothom, i sobretot son alterats per una base espiritual que no hauria de ser la primordial.

Efectivament, si mirem Educació, la Generalitat dispensa de l’assistència a classe i de la celebració d’exàmens els divendres per les pràctiques religioses del Ramadà. Recordo que aquests s’abstenen de menjar, beure, fumar i mantenir relacions sexuals des de la sortida a la posta del sol. En l’àmbit laboral poden sol·licitar la interrupció de la feina els divendres, com he dit el dia del prec col·lectiu de les 13.30 a les 14.30 i la conclusió de la jornada laboral una hora abans de la posta del sol.

Això son nomes un exemple. De fet sobretot l’esquerra progre i multicultural ho dona per normal i titlla de racista o xenòfob qui gosa posar en dubte aquestes pràctiques. Cal tenir molta barra per actuar així, però com que la llibertat de pensament no pot ser coartada, em semblen totalment injustes aquestes mesures i una falta de respecte per la gent local. La immigració en aquest cas islàmica com si fos de qualsevol altra nacionalitat hauria d’adaptar-se a les costums i cultura locals, això no vol dir que perdi les seves arrels ni molt menys però no que alterin la vida pública i provoqui greuges entre la resta. En un Estat laic o així be definit, encara que la branca catòlica segueix amb un benefici difícil d’explicar i que hauria d’acabar el més aviat possible. Com deia en un lloc laic, es respecta qualsevol creença espiritual però aquesta no pot alterar els drets i els deures de la ciutadania, la religió a casa o als llocs de culte i prou.

Hi ha una màxima que crec hauria de ser primordial, les persones que van a un altre lloc diferent del seu origen s’han d’adaptar en aquest lloc, crec que es el que faria qualsevol persona normal i alterar aquesta màxima es el món a l’inrevés, de cap manera es cap racisme com ens volen vendre.

El ramadà em sembla una pràctica com qualsevol altra que en plena llibertat vulguem dur a terme, però es privada i com deia no pot donar cap privilegi com es el cas respecte aquells que no la volen fer. Un Estat modern i laic de cap manera pot basar-se com a pilar fonamental en cap causa espiritual, vers al contrari en causes ben reals i en benefici de tots.

És la falsa integració que el sistema ha permés.