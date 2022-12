LA DERIVA D’ESQUERRA

Dos fets avalen la deriva d’aquest partit en els seus postulats, primer acceptant l’esmena a la malversació amb segell PSOE i segon amb una ponència que vol enterrar l’1 O definitivament amb una proposta impossible i esperpèntica de nou referèndum.

Tal com deia, en el debat de la modificació del delicte de malversació, ERC accepta una esmena socialista que castiga supòsits similars al de celebrar un referèndum com el del 2017 i que condemna entre 1 i 4 anys al funcionari públic que destini patrimoni públic a una finalitat no prevista i inhabilita al mateix entre 2 i 6 anys. De fet des de les files repúblicanes es vol donar una interpretació diferent a la que el PSOE li dona, i això ja sabem que dona pas als jutges que tots sabem quina interpretació agafaran com ja vam presènciar amb el judici als polítics catalans amb una farsa sense límits.

Alhora el partit aprovarà una ponència política on defensa el diàleg amb el Govern espanyol presentant una proposta de nou referèndum pactat amb un 50% de participació i 55% de SI per ser vàlid, a l’estil Montenegro que diuen donarà més força internacional i provocaria un procés de negociació de bona fe entre el Govern espanyol i català amb mediació internacional.

Pel que fa al primer tema, finalment veiem la vergonya d’acceptar que el dia 1 d’octubre va ser un delicte, això en primer lloc i per si no fos prou amb l’obsessió per fer veure que la Taula de diàleg farsa engegada dona rèdits intenten bellugar un codi penal per blanquejar el que no es, i donar un tomb per tornar amb un nou text allà on erem, amb allò que Europa ha contradit insistintment amb els exiliats però ara amb l’aval del Govern de Catalunya, cosa que deixa indefens l’independentisme sense remei, tot un disbarat de grans proporcions.

En el tema de la proposta, ja es de traca i de vergonya aliena. Proposar un nou referèndum que per activa i per passiva des d’Espanya ja s’ha dit que mai s’acceptarà es enganyar a la gent amb mala fe, proposar un de nou, vol dir de facto no donar per vàlid l’1 d’octubre del 2017 i enterrar definitivament la base del projecte deixant-lo en res. Apart per si no fos prou optar per aquests percentatges, es anar contra la democràcia clarament, com a la gran majoria de referèndums al món, la participació es lliure i es la que es, i la meitat més un guanya, ningú entendria que un 54% fos pitjor que un 46% posem el cas. Posar un cas singular com Montenegro aparellat amb Catalunya no es de rebut, de pas contradiu totes les opinions expressades pel seu líder Oriol Junqueras que anaven en sentit contrari i criticant aquells que podien defensar aquesta proposta en el passat. Tot un gir per aquest nou autonomisme que es vol fer hegemònic amb la base de la vergonya i el menyspreu a una societat que potser hauria de reaccionar abans no sigui massa tard.

Es la deriva d’Esquerra.