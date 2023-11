LA DECADÈNCIA

Un espectacle lamentable a la Cambra Europea intentant fiscalitzar la llei d’amnistia i amb els arguments de quatre ultres espanyols que van portar el caos dins la seva frontera al cor d’Europa per vergonya aliena.

Es van escoltar coses com precs als diputats socialistes que havien defensat l’Estat de dret a Polònia i Hongria que ara també ho fessin. De fet Iratxe Garcia la portaveur eurodiputada socialista que fins fa quatre dies anomenava al President Puigdemont profug de la justícia ara en virtut del pacte d’investidura i a contracor va callar. Mentrestant escoltavem com uns quants ultres traslladaven la seva paranoia anticatalana al Parlament europeu els portava a dir el nom del porc al pacte espanyol, més enllà de la llei d’amnistia que per cert tant sols ha estat registrada a la cambra espanyola i no debatuda encara. Populars, Ciudadanos i VOX van deixar anar la seva bilis contra els exiliats catalans amb els que han intentat des del minut zero silenciar i calumniar de mil i una formes. Comparacions amb Stalin, paraules com terrorisme o fugat de la justícia eren les més educades que es podien escoltar i sobretot “colpistes” i trencament de l’Estat de dret.

Una bona intervenció ha estat la eurodiputada irlandesa Clare Daly que ha criticat durament fer aquest debat, dient que patètic li semblarà a la gent i quina imatge estaven donant parlant sobre una llei interna amb el trasfons de l’odi anticatalà d’aquests ultres espanyols. Deixant clar que l’autodeterminació i la fi de la persecució política son demandes democràtiques bàsiques garantides per la carta de Drets fonamentals de la UE.

Una vertadera vergonya que les institucions europees també siguin utilitzades per aquests ultres per uns afers interns i que provenen d’un Estat sense cap respecte a drets fonamentals teoricament protegits per la Unió Europea i un sistema corrupte que utilitza la nul·la separació de poders pels seus fins amb una dèbil evolució posterior a la Dictadura i una defensa per damunt de tot del “Una grande y libre” actualitzada però que permet el nul respecte als drets com deia i que curiosament es acceptada al grup de socis de la Unió Europea anant en sentit contrari als documents signats per la seva incorporació a la mateixa com la mateixa carta de drets fonamentals que esmentava la eurodiputada irlandesa.

Es la decadència de la Unió Europea.