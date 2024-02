La corrupció normalitzada.

Sense categoria

El cas de Koldo García, l’ombra del que va ser Ministre Abalos i que va passar de porter d’un prostíbul a Conseller de Renfe sense cap qualificació i ara detingut per una trama de corrupció vinculada a la compra de mascaretes de la covid, es un nou exemple del fangar que sustenta la política o el sistema espanyol.

Efectivament, el personatge es investigat per cobrar comissions il·legalts en aquestes compravendes. Forma part de les persones detingudes pel frau de més de 50 milions d’euros en la venda de mascaretes a diferents administracions públiques.

Va començar com porter d’un prostíbul a Pamplona, va passar a ser vigilant de seguretat privada i escorta de càrrecs del PSN I UPN a Navarra. De fet en el seu historial ja figuren altres detencions com membre d’una empresa de seguretat i col·laborador de la policia amb baralles i lesions a altres persones que el van portar a la condemna de més de 2 anys que curiosament no va complir al rebre indult d’un tal Jose Maria Aznar. Desprès d’altres episodis violents fa fundar l’Agrupació socialista de Huarte i va començar la seva carrera política. Contractat com assessor per Abalos, Ministre de Transport va crèixer la seva estreta relació i va ser nomenat conseller de Renfe Mercaderies, sense cap mena de formació en el tema ni experiència i ho va exercir durant 2 anys. Ara queda esquitxat per aquest frau que el mateix ministre ha reconegut que Koldo va col·laborar a posar sobre la taula opcions per portar algunes mascaretes que es venien com FFP2 i evidentment no ho eren.

Aquest subjecte, es un clar exemple de la política podrida espanyola, una casta que s’ha convertit amb impunitat en un món apart de la societat a la que havia de servir i que l’ha escollit per representar. No hi ha dubte que un personatge amb les credèncials de condemnes, violència i maneres de fer no hauria d’haver arribat mai a assessor d’un Ministre i molt menys premiat com a Conseller de Renfe sense cap formació per exercir el mateix. Ara descobrim el cas de les comissions cobrades per les mascaretes que sense cap vergonya jugaven amb la salut pública en una època tant crítica com el covid. Cap escrúpol per fer negoci i arrodonir la seva carrera.

Una carrera que en un Estat normal, mai hagués arribat fins on va arribar, cap mèrit, i pel sistema corrupte dels partits i un sistema podrit el servei públic continua sent una màquina de fer diners i corruptel·la.

La corrupció normalitzada.