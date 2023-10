LA CLAREDAT DE LA PRESA DE PEL

El President Aragonès porta al Govern les conclusions del grup d’experts sobre l’acord de claredat, i francament es pot definir amb una sola paraula: esperpèntic.

De fet aquests experts, alguns coneguts anti independentistes com a perfil ideològic no es mullen sobre la viabilitat de l’acord aquesta legislatura però nomes contemplen l’acord amb l’Estat. Han complert amb el que s’esperava de la seva mediocritat com es allunyar l’objectiu de l’autodeterminació amb unes propostes absurdes mai vistes en el planeta fins el dia d’avui. De fet era senzill i bàsic, preguntar als ciutadans sobre la independència si o no i acatar el resultat, però ells ens diuen que el referèndum no es l’única solució i de fet les seves propostes cap ho contempla, veure per creure. Dues de les opcions les votariem a Catalunya per demanar una reforma constitucional o ratificar un acord entre Governs, res de votar per la independència, dues més, atenció les votarien a tota Espanya per decidir que podem fer i que no i la cinquena ja de traca amb un doble referèndum a Catalunya i a Espanya.

Aquesta presa de pel ja va ser plantejada al Parlament i tant sols va obtenir el vot dels 33 diputats d’Esquerra, però fent cas omís van encarregar amb aquest Consell mediocre desenvolupar el tema per arribar a aquestes conclusions esperpèntiques i per si no fos prou amb un arbitre que seria El Tribunal Constitucional, que de facto ja blocaria la majoria d’opcions.

Crec que el poble de Catalunya no es mereix aquesta broma de mal gust del nostre Govern, una presa de pel que nomes deixa en evidència el miserables que poden arribar a ser els nostres partits i ara en particular el Govern d’Esquerra nomes buscant propostes per fer oblidar l’1 O, la darrera cosa que els molesta i fa recordar a la gent la resolució pendent i proposa acords contra el dret a decidir de la societat i amb exemples com Canada i el Quebec que ho constaten, ja que no es pot deixar el comandament de la teva decisió amb aquell que no vol que ho decideixis. Si apart, afegim les propostes absurdes amb solucions que mai han existit enlloc i que nomes tenen en comú de treure el poder de decisió del poble de Catalunya i donar-lo a Espanya per decidir per nosaltres i per si no fos prou amb el TC com a garant de que mai podrem decidir res.

El President no pot fer el ridícul d’aquesta manera i intentar vendre un producte que tots sabem on ens porta i no es de rebut.