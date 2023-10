INFORME BRUTAL

Els resultats de l’informe del Defensor del Pueblo sobre els abusos a l’Esglèsia Catòlica, ens deixen unes xifres per posar els pels de punta i sembla que la societat prefereix seguir vivint amb les seves pors i inseguretats negant una evidència cada cop més real.

El President de la Conferència Episcopal Espanyola Joan Josep Omella, ha negat rotundament la xifra de l’informe de 440000 víctimes d’abusos sexuals per part de l’Església Espanyola, ja no es el primer cop que ho nega, però l’enquesta ens diu que l’1,6% de la població espanyola ha patit abusos, en un informe molt detallat. Omella diu que si fos així hi estariem tots ficats i ha reiterat la petició de perdó a les víctimes pel dany causat per l’església. Parla de que la xacra dels abusos majoritàriament es fora de l’església, i insisteix que no representa al conjunt de sacerdots i religiosos.

Caldria dir que parlem d’Omella, el mateix que fa quatre dies tornava a menystenir la llengua catalana, més que res per reflectir la seva personalitat. Un informe amb més de 8000 persones enquestades i més de 700 folis d’investigació que han donat aquests resultats. Sembla prou seriós per tenir-lo en compte. No se si serant 400000 o 300000 però en qualsevol cas les xifres no varien les conclusions i aquestes tenen el suport de tots els milers de casos descoberts arreu del món i aquests si amb noms i cognoms, amb un escàndol rere l’altre. No son casos aïllats i evidentment te més de sistemic que d’ocasional. Evidentment no vol dir que tots els membres ho siguin, però si una xacra instal·lada dins aquesta organització que aprofitant la seva immunitat ha fet i desfet sense compassió, precisament una de les coses que ens pregonen. Omella ho pot seguir negant però alhora demana perdó cosa que reflecteix que ho assumeix amb major o menor mesura, igualment ha de reconèixer l’obscurantisme amb les investigacions a la pederastia instal·lada dins l’esglèsia i això també es molt greu.

Crec que toca dir les coses pel seu nom, i l’aprofitament del poder d’aquesta organització i la depravació d’alguns dels seus membres precisament protegits per la seva immunitat a la societat ha tocat amagar aquests miserables i els seus delictes durant segles amb l’infancia com a víctimes principals. Suposo que qualsevol altre organització ja hagués estat tancada i investigada a fons fins al final, desmantellant aquesta farsa, però aquest poder factic que ha sobreviscut durant els segles com element de control a moltes ments de les persones humanes malauradament seguirà com si res i personatges com Omella poden seguir amb la seva cantarella i negant les evidències.

Un informe brutal demana justícia.