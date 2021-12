ELS LLAÇOS DE LA DISCÒRDIA

En Pau Juvillà, tercer secretari de la Mesa del Parlament i diputat de la CUP es de moment la darrera víctima de la repressió espanyola amb una inhabilitació i multa per no retirar llaços grocs en les darreres eleccions municipals a l’Ajuntament de Lleida.

La condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estat de 6 mesos inhabilitat i una multa de 1080 euros per desobediència, haver-se negat a retirar llaços grocs de l’Ajuntament de Lleida quan era regidor. El seu referent immediat seria la condemna al President Torra on la Junta Electoral va ordenar retirar-li l’escó encara que la condemna no sigues ferma, i finalment el Suprem al refusar el recurs del Parlament, la mesa presidida per Roger Torrent li va retirar la condició de Diputat en una decisió vergonyosa de la mateixa. Ara Juvillà podria seguir el mateix camí.

De fet Juvillà va argumentar que retirar-los vulnerava la seva llibertat ideològica, i creia que no eren símbols partidistes sinó ampliament compartits com els llaços grocs. Ciudadanos va denúnciar els tres grups independentistes i no contra la institució ja que tenia un pacte amb l’alcalde del moment.

La repressió no te aturador, davant la passivitat i obediència de les nostres autoritats, no te res que l’aturi. Ara en Pau seguirà el mateix camí que el President Torra, i segurament el mateix viatge amb la col·laboració especial dels nostres representants que validaran que un Tribunal inquisidor decideixi qui pot ser diputat i qui no, deixant el vot de la gent, que es el que hauria de validar la representació democràtica en res. Una vergonya per les futures generacions i una nova prova del nul respecte democràtic d’un Parlament que ja ha perdut tota la seva sobirania fa temps. Igual que la llengua, els llaços grocs, que eren una expressió de rebuig al judici contra els presos polítics i el seu empresonament, l’han polititzat per poder condemnar-lo posteriorment i com la resta de la repressió, els nostres l’han validat acceptant totes les decisions.

En Juvillà simplement no va retirar uns símbols que no son propietat de cap partit en particular, llavors si fos així entendria que en campanya electoral no fossin de rebut, però aquests no ho son, i per tant son de la mateixa societat que majoritàriament els va fer seus en un moment donat com a resposta a l’actitud d’uns representants catalans que van col·laborar amb aquesta farsa acceptant les conseqüències sense cap ni un gest de desobediència.

Davant això, la repressió seguirà i els llaços seguiran el seu camí de la discòrdia.