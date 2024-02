Els drets humans sempre primer.

Sense categoria

El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala la prohibició del sacrifici d’animals amb el ritual Halal i Kosher. Una decisió que ja ha aixecat polèmica amb les comunitats islàmiques i jueves clamant per la seva llibertat religiosa.

El Tribunal s’ha pronunciat així sobre aquesta pràctica per obtenir la carn que consisteix en matar amb un tall al coll vaques,cabres, ovelles o aus amb un patiment llarg de l’animal que es dessagna durant hores i sense un atordiment previ, buscant i protegint el benestar animal i sense que entengui que es cap restricció de la llibertat religiosa. A Bèlgica ja es va prohibir el 2017 obligant a aquest estaborniment elèctric i no letal que respectava l’esperit del sacrifici religiós. Diverses associaicons jueves i musulmanes o van impugnar. De fet el TJUE també va dir que es pot prohibir sempre que la mesura respongui a un objectiu d’interès general reconegut com el foment del benestar animal. Tanmateix el TEDH també ho vincula amb la moral pública i aquesta canvia amb el temps i nega que la prohibició sigui discriminatoria.

La comunitat islàmica de Catalunya ja ha alçat la veu contra la decisió dels Tribunals i demana respecte al dret a llibertat religiosa. Crec que cal abordar el tema d’arrel cosa que els nostres partits no faran ja que els vots van per damunt de tot i el bonisme passa per damunt de qualsevol cosa, però evidentment en un Estat modern i democràtic cal dir molt alt que els Drets Humans son vinculants i de prioritat absoluta i que les creences o religions no estan per damunt de les mateixes i pertanyen a l’àmbit privat de les persones però no com a fonament per una societat madura. Tothom ha de poder creure amb el que vulgui, nomes faltaria, però hi ha una sèrie de drets que ens obliguen a tots com a persones, i el respecte als animals és un. La tortura no cap en cap societat, ni la humana, ni la dels animals, per tant aquestes pràctiques ancestrals van contra la dignitat animal i l’evolució dels temps ens permet dir que no es poden permetre. El món evoluciona i les religions no, aquest es el problema. De totes maneres el món som tots i les creences de determinats col·lectius que no poden estar per damunt de la resta.

Crec que atrocitats com aquestes no tenen cabuda en nom de res ni ningú i si els nostres partits i institucions ens representessin a tots ho deixarien ben clar sense embuts. La vida la marca l’evolució i els drets i deures que han d’anar evolucionant i no creences com a metodes de control per impedir el creixement humà i la llibertat.

Els drets humans sempre primer.