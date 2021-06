EL TEATRE DELS INDULTS

El proper dilluns Pedro Sanchez farà un acte al Liceu diuen per la societat civil, encara no se saben els convidats explicant un projecte de futur per tota Espanya, i on els indults seran una peça més a vendre dins aquesta estratègia.

Realment, com hem dit, el relat sempre és molt important, i el Govern espanyol recollint suports aquí i allà, hem vist la CEOE, el Cercle d’Economia o fins hi tot l’Esglèsia Catalana hi donen suport, i entenc molts cops des del punt de vista de patiment de les famílies i el gest per deslligar la situació. No seria el cas de Pedro Sanchez, el seu Govern i Espanya en general. Aquestes indults simplement son una pantalla per suavitzar les resolucions que vindràn d’Europa, però que com diuen les organitzacions humanitaries, desprès de 4 anys de presó i el judici farsa que els hi va portar, això no deixa en res les violacions dels drets humans comeses.

De totes maneres, el títol de la Conferència al Liceu, ho deixa molt clar, esborrar el passat i un futur comú on ja sabem el paper que Catalunya ocuparà, es a dir el cornut i pagar el beure i deixar gravat al cervell que no es possible la independència. Tot això entenc que des de la lògica espanyola te sentit, però el problema es quan els nostres partits i Govern son col·laboradors actius d’aquesta estratègia, i això es un insult per la ciutadania.

La repressió continua i seguirà com veiem judicial o econòmica, i utilitzar els indults com un perdó als presos i una cortina de fum per tapar aquestes injusticies continues hauria de rebre el més ampli rebuig. Per altra banda aquesta treva gratuita que pretenen amb una Taula de diàleg per dos anys, ja ens diuen que no es parlarà ni d’autodeterminació, ni d’ammistia, però en canvi i per boca del President Aragonés insisteix que l’acord que s’arribi serà votat per la ciutadania, un nou frau sense sentit.

Realment la ciutadania ja ha dit el que vol, ha votat i la pregunta del referèndum era molt clar, independència si o no, i va guanyar el si. Una votació sobre qualsevol acord autonòmic que es l’únic que poden aspirar no crec interessi el moviment independentista i el món tampoc l’entendria de cap manera.

El teatre dels indults ha de ser denunciat i advertir d’aquest perill que els nostres ens volen vendre amb tota la intenció pels seus propis interessos.