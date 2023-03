EL SECTARISME MISERABLE

No hi ha res pitjor per una democràcia que els comisaris polítics o sectaris a sou amb la missió de que el seu sectarisme sigui el relat creible per la ciutadania, ja que tergiversa el valor de les coses i dona perspectiva, deixant clar que no es un bons contra dolents, sinó que a tot arreu hi ha de tot com es natural.

En aquest cas, l’exemple de sectarisme sense escrúpols el trobem en Sergi Sol, el podem veure exercint el seu paper a la televisió pública i també amb els seus articles en alguns mitjans on el seu relat arriba a ser tant parcial i desviat de la realitat que éticament es molt rebutjable, ara rebla el clau en un article titulat ” El xarnego us passa la mà per la cara”. En el mateix deixa la figura de Gabriel Rufian pels nuvols i on el qualifica d’orgull de barri i lloa per les coses aconseguides a Madrid. Ara dins la polémica per la residència promesa pel Conseller Campuzano amb la condició de ser decisiu el seu partit al municipi, deixa clar que la histeria de Junts ho ha provocat tot, fent mofa de Waterloo i atacant els acords d’aquesta formació amb els socialisme com la Diputació i fugint de la puresa que pregonen. Diu que Rufian ha posat Santa Coloma al mapa i que gràcies a ell tindran una nova residència. Nega que el Conseller hagi promés això i acaba amb menyspreu als que no pensen com ell dient que Rufian es més llest que tots vosaltres.

Aquest personatge caldria dir-li que el Conseller va dir que sabia que Santa Coloma necessitava una segona residència i que fa falta que el consistori tingui la voluntat de fer-la, si es així la Generalitat garantirà el seu finançament. Fins aquí correcte, el que passa que Esquerra en el video de campanya i perfil de partit en el municipi ho va vincular a que el seu partit sigui determinant, cosa que es miserable i una manera de fer de xantatge democràtic a la població intolerable. Això son fets, no interpretables, ni manipulables i per tant son constitutius d’una falta d’ètica total, bàsicament perquè el país no es un partit i sembla que Sol confon les dues coses.

Respecte Rufian, recordar-li que va dir que estaria 18 mesos a Madrid, crec que ja en porta uns quants més, i que els seus guanys anunciats per Catalunya, la realitat l’ha desmentit i tant sols han convertit les mateixes en cortines de fum pel seu suport al PSOE bàsicament a canvi de res a Madrid, un currículum que no crec el faci més llest, si de cas pel seu guany personal, però com abans, aquest no es el del país. Per últim una mica de respecte tampoc seria una mala cosa encara que hagi de fer aquest paperot.