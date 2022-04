EL PITJOR DE NOSALTRES

Ens deien que quan la humanitat viu una situació extrema, com una guerra, una catastrofe natural o una pandèmia per exemple, traiem els millor de nosaltres mateixos amb solidaritat i actitud per superar i ajudar els necessitats. Cal dir també que algun també posen al descober les misèries humanes més denigrants.

Hem conegut com el jutge estudia embargar el iot de Luis Medina i tots els articles de luxe del mateix i Alberto Luceño que sembla haurien blanquejat així els diners que van percebre com a comissionistes de les mascaretes i guants venudes a l’Ajuntament de Madrid en l’època de major necessitat d’aquests articles al principi de la Covid. Una venda de 14 milions de material que va resultar en la seva major part defectuos, i una comissió de 6 milions. Per acabar de completar la vergonya d’aquests miserables, els luxes en forma de iot, cotxes, joies i altres segueixen exposats per les xarxes amb una vida completa de luxes.

Cal ser un autèntic misèrable per poder aprofitar-se d’una situació d’alarma a nivell mundial amb milers de morts cada dia i molta angoixa pel desconegut, i treure rèdit amb una comissió que si bé legalment no es delicte, moralment dona idea de la mala gent que parlem. No tant sols això, sinò que els seus nuls valors humans els permeten donar imatge i publicitat a la seva vida de luxe i les seves adquisicions amb els diners guanyats com si fos el més normal.

Tots sabem que les qüestions ètiques o morals estan en decadència en el món que vivim, per part dels Governs i dels lobbys de poder que dirigeixen el món, on nomes importa l’economia per damunt de les persones com hem pogut comprovar amb miler d’exemples, això sabem que es un fet. Altra cosa es baixar a un nivell particular com el cas que ens ocupa i veure com això es tradueix en aquests dos personatges infames traient rèdit enmig de la mort i el caos per us personal.

La societat s’ha convertit amb això, concretament una part, la dominant per poder, la majoria no som així però ho patim. Per tant quan ens tornin a dir que davant situacions limit traiem el millor de nosaltres, segurament en part es veritat, però cal afegir que també alguns treun el pitjor de la raça humana com es el cas.