EL DELIRI DE TABARNIA

Sense categoria

Ja ho havia oblidat, però durant el procés democràtic cap a la independència de Catalunya el feixisme nacional espanyol encapçalat per Albert Boadella va posar a la llum una cosa anomenada Tabarnia que volia representar zones de Tarragona o Barcelona on hi havia més vot contrari a la independència. La paranoia es veu que continua i ahir van fer la seva entrega de premis.

Aquest esdeveniment es va fer a Barcelona amb la presència de la padrina de l’entitat Isabel Diaz Ayuso. En el discurs d’aquesta toia espanyolista Albert Boadella va dir un decàleg per ser bon ciutadà de Tabarnia amb la defensa de Felip V i retirar textualment “estelades de veïns gilipolles”. Els guardonats com podem veure grans democrates com Nicolas Redondo expulsat del PSOE, Marcos de Quinto exdiputat de Ciudadanos i Sergio Fidalgo, cofundador de Convivència Civica i l’entitat espanyolista S’ha acabat.

En el discurs esmentat, criticar a Sanchez i amb ironia orgullós de ser acusat de fatxa mínim cinc vegades a la setmana, dessintonitzar TV3 i tots els mitjans catalans, inclosos els escrits i titllar Felip V de primer organitzador de la igualtat entre espanyols per exemple. Com no podia faltar les critiques a l’amnistia han estat frequents titllant d’alliberament de criminals la proposta.

En definitiva, tot el que el manual del bon feixista posaria en lletra destacada. No cal donar-li molta importància, però fa llàstima veure persones amb aquests tarannas acomplexats i amb el feixisme tant arrelat, pensant que poden imposar les seves paranoies sense dret a replica i per damunt de la societat on viuen. De fet Boadella i aquesta colla, han passat de la ironia que es creu l’autor teatral a la repugnància i llàstima que ara provoca la seva persona. La mateixa creació de Tabarnia pel simple fet que en alguna zona hi ha més vot del que ell pensa ja és un esperpent, ja que la societat som tots, sinó ho podriem aplicar a cada territori i segur que trobariem micro territoris amb idees comuns. De fet l’odi a Catalunya es cura fàcilment, no tornant mai més aquí. Lloar Felipe V, per conquerir un territori com Catalunya i abolir les seves llibertats, no seria una gran presentació i criticar l’amnistia d’un procés que culminava davant les urnes i acceptar el de la protecció dels assassins i torturadors del franquisme, ja ho diu tot.

Una colla de gent que està molt malament i que gràcies als nostres partits que van frenar el procès democràtic validat per la gent encara segueixen amb aquesta parodia sense fre.