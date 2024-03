Sense categoria

Avui Roger Español tornarà la Creu de Sant Jordi que va rebre de mans de la Generalitat com a reconeixement per la defensa del Primer d’Octubre. No hi ha dubte que la deriva dels nostres partits ens ha dut amb aquesta situació tant trista.

Recordo que Roger Español va perdre un ull per una bala de goma aquell 1 d’octubre del 2017 amb la seva defensa dels nostres drets com moltes altres persones van fer posant els seus cossos per assolir la victòria del dret a vot per sobre d’un Estat repressiu i antidemocràtic. Ara escoltar com justifica el retorn dient ” no segueixen el camí de l’1 O i ha perdut tot el sentit, el govern ha deixat de representar el llegat del Primer d’Octubre”. Així donç, lliurara el guardó a la consellera Natàlia Garriga aquesta tarda. Un guardó que diu han buidat de contingut i que no significa que no segueixi la lluita que evidentment seguirà, de pas ha criticat la llei d’amnistia per deixar en res l’acusació contra l’Estat per la violència exercida. De fet recorda el lema ni oblit, ni perdó que ha quedat en res.

Les actituds mesquines i els fets dels nostres partits i institucions els darrers anys, desprès de no culminar el procés d’independència, sense cap mena d’ètica per una societat que ho va donar tot repetidament durant 10 anys i que va donar un exemple el 2017 de valentia i creure en el que estava fent ens han portat a fets tant tristos com el de Roger Español que vol acabar amb aquesta farsa i no participar del fum que ens han volgut vendre, alhora que els fets anaven en direcció contrària tornant a l’autonomisme sense manies i fent de crossa dels partits del 155, tornant poc a poc a la retòrica buida de contingut quan parlem de la independència i buscant precisament l’oblit del 2017 amb fòrmules del passat que han deixat el món de l’independentisme totalment desconcertat i deprimit. Com diu Español, culminat amb una amnistia que un cop insistit amb l’oblit, passa al perdó per allò que segurament mai volien haver arribat i admetent la culpa demanant disculpes a l’amo i de pas deixant les denuncies contra un Estat de tot menys democràtic en paper mullat i net de culpa.

Tot plegat, i com a símbol aquesta distinció que ha quedat totalment buida del seu camí original, i que Roger que va pagar un preu molt alt per defensar els valors que teoricament representava i que ara al veure que han quedat en res, la torna sense remei.

Un dia trist.