AMAGANT RELATS

Donant un tomb per les xarxes o escoltant aquests mitjans i partits que acusen de genocidi i mil coses més a Israel i donen el paper de víctima a Palestina sense fissures, sembla que hi ha molts matisos i més vida fora d’això que no interessa tant, ja que podria tancar el discurs fanàtic que escoltem dia si i dia també.

Un bombardeig constant d’odi i desinformació per crear opinió pública sobre els bons i dolents i en aquest cas tots tenen una part de cada cosa. Que la resposta d’Israel ha estat el més proper a un genocidi per la població civil és una evidència, que l’horror de la guerra i la destrucció ha de ser condemnat crec que es força clar, però ara veiem com una notícia ha passat de puntetes per la gent i ens diu que l’ONU troba informació convincent que Hamàs va violar i torturar ostatges i creure que durant els atacs indiscriminats que van originar l’escalada de guerra que perfectament sabien que passaria es van produir agressions sexuals. Recordo que el 7 d’octubre es van infiltrar diversos grups de Hamas en territori israelià i especialment en el festival de música on la mort, el segrest i ara sabem les violacions van ser el resultat. Un odi desfermat que també es un genocidi d’una colla d’assassins, ho recordo per aquells que passegen orgullosos el seu mocador palestí i sembla accepten sense vergonya aquests fets. De fet els experts sobre el terreny han revisat gran quantitat de vídeos i imatges, i han parlat amb testimonis i víctimes que els han portat amb aquestes conclusions esgarrifoses.

No tinc cap dubte que les vertaderes víctimes son la població civil palestina i també la israeliana, com en qualsevol guerra i que en son els principals damnificats, però si parlem en termes de Governs o de poder aquests es basen en els parametres de l’opinió pública i el manteniment del seu poder, per tant com vendre el producte sigui veritat o mentida. Israel s’ha defensat, però amb un cost de víctimes i destrucció inassumibles per qualsevol, però per l’altra costat Hamas que ja sabia i preveia aquesta reacció precisament per escoltar aquestes condemnes mundials i poder treure un rèdit, cosa de per si miserable i condemnable, ha comés aberracions com a vulgars assassins que poc tenen a veure amb les legitimes reclamacions palestines d’un territori propi en igualtat de condicions i alliberat d’aquesta xacra que nomes mira per la seva quota de poder i supervivència amb el règim del terror.

Cal periodisme de qualitat i sobretot mirar tots els matisos en un conflicte pe reduïr-ho tot en bons i dolents amagant els relats.