ACCEPTAR EL QUE NO ES ACCEPTABLE

Les societat estan controlades, i es cert que això provoca una tolerància a certes coses que en circumstàncies normals provocarien reaccions molt diferents.

En les últimes hores en tenim dos exemples molt diferents entre si, però amb la mateixa reacció passiva. Per un costa el President Aragonès ens diu que esta obert a negociar que la independència no sigui l’única opció del referèndum i que les seves caràcteristiques formen part de la negociació. Per altra banda i en un àmbit totalment diferent vam veure un nou escàncol en el partit del Barça a Granada amb l’anul·lació d’un gol legal als darrers instants que va suposar la pèrdua de dos punts més en el campionat.

Crec que ningú i principalment la societat catalana i en particular els seus votants li han donat permís al President per negociar el que diu que forma part de la negociació. Primer de tot el referèndum ja es va celebrar el 2017 i per tant i encara que busquen la seva eliminació de les nostres ments ja que els incomoda, va ser i és una realitat que els persegueix. En qualsevol cas si pretenen canviar-lo per un de nou amb la validació total espanyola i internacional del seu resultat, ni cap interferència pel seu respectes seria un tema a parlar, però intentar incloure en el referèndum de la independència altres opcions, això ni es de rebut, ni acceptable sota cap punt de vista. Un referèndum es per un tema en concret i aquest es el que es vota si o no, no es pot emmascarar amb altres opcions i desvirtuar la seva resposta i per suposat les caràcteristiques son molt clares, tots els vots valen igual i guanya la majoria. En el seu intent d’esborrar l’1 O no es poden posar pedres per deixar el si que no desitja en inferioritat de condicions respecte el no, crec que la societat hauria d’exigir una rectificació del seu President actual.

En el segon cas, tornem a veure com una decisió a darrera hora com ja va passar a Getafe ha privat a l’èquip blaugrana de 2 punts amb jugades clares i que a més ja s’han donat amb altres partits amb resolucions oposades. El joc pot ser millor o pitjor, els mereixements més o menys però el reglament no es pot aplicar diferent en funció dels colors com passa a Espanya des del llarg del temps i crec hauria arribat l’hora de posar-ho damunt la taula per exemple retirant l’èquip del terreny de joc i deixant en evidència aquesta farsa any rere any per afavorir l’èquip blanc de la capital espanyola. Seguir acceptant tot sense fer res es col·laborar amb validar un relat fals de les coses i seguir així any rere any.

Una societat no pot acceptar el que no es acceptable i ha d’aixecar el dit per dir-ho.