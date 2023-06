VOT NUL O ABSTENCIÓ

Algú encara es pregunta perquè l’ANC posarà a votació dels socis aquestes opcions per les properes eleccions espanyoles. De fet escoltant Junqueras, Tardà, Feijoo o Sanchez per exemple les darreres hores, allà te la resposta.

Junqueras ja ens diu que no descart tornar a investir Pedro Sanchez com a President i dependrà de les circumstàncies que es donin, ja que parla del suport socialista al PP i que la garantia que no serà així es el seu partit, argumentant que que Sanchez es millor que el PP i que han aconseguit una Taula que incomoda. Tardà insta a ERC fer alcaldessa Colau a Barcelona i entrar en els govern municipal demanant majories progressistes i contra una possible sociovergència. Si escoltem Sanchez ahir ja va començar a aquell argument de la catastrofe total amb un Govern Popular i Vox, i si escoltem Feijoo veiem que assumia errada en el passat per pensar que el problema de Catalunya no es podia abordar i ho van tractar com si fos crònic i ha lloat Catalunya dient que es un dels motors d’Espanya i que ha d’anar bé perquè en global el dos funcionin.

No hi ha dubte que els partits no han entés o no volen entendre res dels resultats electorals recents i Junqueras no es una excepció, torna a dir que no tant sols no en tenen prou, sinó que encara pot tornar a regalar els seus vots al PSOE a canvi de res com hem vist. Parla de garantia de no votar els populars i si seguim això el millor seria votar l’original, el PSC, per últim posa com exemple de la Taula com a fet aconseguit cosa que ja denota un cinisme i una burla intolerable. En Tardà ja veiem que posa el seu retoric progressisme davant la independència, i això es un fet greu que explica moltes coses en aquest partit que ha perdut el rumb venen el que no era i amb una lògica autonomica dreta i esquerra com a finalitat. Si anem als líders espanyols, Sanchez el representant del partit dels GAL, de la calç viva alertant del feixisme de PP i VOX, tot una declaració d’intencions, i Feijoo lloant Catalunya com ja va fer Rajoy, Aznar i altres dirigents en el seu moment, amb un exercici de cinisme de grans dimensions.

En definitiva, i amb aquest panorama demanar el vot nul o abstenció, es un exercici de dignitat i de denuncia a tant de cinisme.