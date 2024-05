12 de maig: valoracions i perspectives

D’entre les valoracions dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya de diumenge passat en destaco dues: l’article de Josep-Lluís Carod-Rovira a Nació Digital el proppassat 15, “Quan no ve d’Almansa“, apel·lant a l’autocrítica sobre les causes endògenes del declivi i desorientació dels partits independentistes, i l’anàlisi dels resultats que fa Francesc Abad al seu bloc “Dies de fúria”, dos dies després dels comicis. Segons les seves dades del 2017 al 2024 el bloc independentista (Junts, ERC i CUP) ha mantingut un 60% del vot màxim que aquest bloc va tenir. Un 9% s’ha transvasat a Aliança Catalana i al PSC. I, un 27,6% va a l’abstenció. Per partits, Junts ha perdut un 28,8% dels seus votants, ERC un 54,36% i CUP un 34,51%.

L’objectiu independentista ha estat el gran absent d’aqueixos comicis, cap dels partits que aparentment hi són favorables no ha presentat cap programa creïble i viable en aqueixa direcció. Només Junts posava als cartells “Catalunya necessita la independència”, però les seves propostes donaven per assumit el restabliment de l’ordre autonòmic. El factor Puigdemont s’ha esgotat com a revulsiu per capgirar el declivi, només ha permès aguantar el resultat, mentre que l’esquerra independentista (ER i CUP) s’enfonsa per la impostura dels seus plantejaments, el sectarisme de les seves actituds i la mediocritat dels dirigents abraçant les follies del wokisme, l’antisemitisme i l’islamo-gauchisme,

Tots, Junts, ER i la CUP, han abandonant el conflicte Catalunya/Espanya, buidant de contingut la causa independentista supeditant-la a la negociació amb el PSOE en un diàleg sense continguts altres que l’eventual amnistia. Els tres partits han cercat aliances amb el PSC/PSOE a diferents nivells, ajudant a la seva normalització quan realment és el principal garant de l’ordre espanyol a Catalunya. El conjunt de l’independentisme culmina la reculada posterior a l’Octubre del 2017 signant miserablement l’acta final del procés independentista encetat l’any 2012. La lluita per la independència pot no acabar aquí, però ara per ara no hi ha a curt termini cap projecte de reconstrucció nacional creïble que es proposi la llibertat i la prosperitat del país.

Només un replantejament estratègic total pot revitalitzar la causa nacional catalana situant la independència com a prioritat sense exclusions, és a dir, assumint la transversalitat ideològica que un objectiu històric com aqueix requereix. Per començar, cal reconèixer a Aliança Catalana com un component més del moviment i deixar d’estigmatitzar-la erròniament amb uns mètodes que haurien de fer caure la cara de vergonya als seus múltiples boicotejadors. Sílvia Orriols ha superat el 12 de maig el resultat que va obtenir a Ripoll a les municipals de l’any passat, el trenta per cent dels votants són extremistes de dreta ? ho són també els que ho han fet a les zones rurals majoritàriament catalanoparlants ? Catalanitat, identitat i llibertat van lligades i haver-ho negligit és la causa profunda de la fallida del “procés” menat pels partits que han tingut la responsabilitat de dirigir-lo.

Tancar els ulls davant els canvis demogràfics que estan convertint als catalans amb consciència nacional en una minoria i a sobre prescindir de tota iniciativa orientada a la reconstrucció social del país a partir de la catalanitat és situar Catalunya -i el conjunt dels Països Catalans- al límit existencial. Capgirar la tendència cap a l’extinció que atien els poders espanyol i francès requereix un plantejament que abasti el conjunt de territoris de la comunitat nacional catalana, superant el regionalisme que ha impregant les actuacions dels actors del “procés”.

El marasme real de les condicions de vida i treball dels ciutadans de Catalunya, sigui quina sigui la seva identitat i consciència nacional, és l’element a partir del qual bastir el discurs independentista contra la dominació política i l’espoliació econòmica susceptible de acreditar novament la República catalana com alternativa creïble i viable. Per això calen nous actors polítics i cívics, i personalitats intel·lectuals compromeses amb autoritat moral.