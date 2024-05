Ha arribat l’hora de la primavera africana ?

La première est l’évidente fatigue des communautés économiques régionales, en premier lieu desquelles, la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) incapable d’anticiper les mouvements sociaux tectoniques qui ont fait vaciller quatre de ses 15 membres (Guinée, Mali, Burkina-Faso et Niger) ces quatre dernières années. La pusillanimité de la CEDEAO à « ramener » la démocratie au Niger, dans la foulée du coup d’état du 26 juillet dernier, conforte l’idée d’un enkystement mortifère des chefs d’états qui, en dénaturant le Traité de Lagos de mai 1975, ont largement contribué à démonétiser l’institution auprès des peuples des pays qui la compose.

La seconde, subséquente, confirme l’anachronisme des « offres » politiques et partisanes, nées, pour la plupart, dans la foulée des indépendances soixantenaires. Le Pastef sénégalais et Les Transformateurs tchadien, n’ont respectivement, que dix et huit ans d’existence. Cela ne les pas empêchés de bouleverser profondément le paysage politique dans leurs pays respectifs, confirmant par là-même, l’ardent désir d’une nouvelle offre politique qui s’affirme partout sur tout le continent. L’interdiction inique des partis politiques au Mali, confirme la peur manifeste que peut susciter cette espérance, notamment auprès d’une jeunesse, davantage consommatrice qu’actrice de cette nouvelle donne politique.

Enfin, la troisième réalité qu’imposent les changements politiques profonds en cours confirme, sur le continent africain, comme un peu partout dans le monde, le retour de la souveraineté et la prégnance de l’Etat, débarrassé de ses scories népotiques et kleptocratiques , comme gage de réelle identité nationale fédératrice.

Nulle surprise, dès lors, à voir, enfin, émerger sur le continent européen, des affinités politiques et idéologiques qui confirment, aussi, la maturité de l’offre politique continentale.

Il en est une, celle de l’Internationale démocrate et centriste, prochainement réunie, à Paris, qui vient confirmer la prégnance du réformisme, du libéralisme, de la démocratie sociale, comme gage d’une nouvelle génération de responsables politiques, à la fois exigeants dans leurs rapports à leurs alter-égo occidentaux et européens et surtout désireux, de renouer et renforcer les passerelles idéologiques qui fondent nos identités mutuelles.

Le cas du Cap-Vert, où se pratique, l’alternance et la cohabitation, dans l’intelligence et la responsabilité deux principales formations politiques, chacune mues par des idéologies structurantes depuis l’indépendance du Portugal, en 1975, vient confirmer que souffle d’Ouest en Centre du continent africain, le désir de conjuguer démocratie représentative, développement économique et stabilité sécuritaire.

Emmanuel DUPUY, Secrétaire national Les Centristes en charge des questions de défense, Président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE)

Luis Filipe TAVARES, vice-président du Mouvement pour la Démocratie (MdP), ancien ministre des Affaires Etrangères et ancien ministre de la Défense du Cap-Vert