LA DEMOCRÀCIA NORMAL

Sense categoria

Quan la democràcia es desvirtua de la manera que a l’Estat espanyol ho està i apart el nivell dels nostres representants no ho millora, destaquem coses que haurien de ser la normalitat i que la societat va assumint caient amb aquest parany.

Oriol Junqueras desprès d’anunciar que deixava la presidència del seu partit desprès de 12 anys i els fracassos electorals, avui ens diu que dimiteix per tornar-se a presentar i que en aquest periode de temps de reflexió podrà sortir al carrer, escoltar la gent i que sigui d’igual a igual per reconnectar amb la societat i la militància. Aquesta farsa es contrasta amb la dignitat del President Aragonès i de Marta Rovira que ja han anunciat que no es tornaran a presentar i entenen que assumeixen la responsabilitat i que el seu cicle s’ha acabat i per higiene democràtica deixen pas a noves cares i idees per impulsar-los. No ho entén així Junqueras, segueix aferrat al poder a pesar de tot amb la cortina de fum de dimitir per tornar i amb la influència dins el partit acumulada tots aquests anys i on ja sabem que la democràcia interna és bastant inexistent. Diu que aprofitarà per reconnectar amb la gent o militància, donant a entendre que tots aquests anys no ho ha fet, quan hauria de ser la normalitat i de fet a qui es deu qualsevol representant, voler tornar a trepitjar el carrer, vol dir que com la resta de classe política ha viscut en una bombolla alié amb aquells que precisament representa i que cada 4 anys ha demanat el vot pel seu partit com a mínim. Un model democràtica totalment desvirtuat i que dona idea de la democràcia que tenim.

En segon lloc Salvador Illa que ja ens diu que la candidatura del President Puigdemont a la presidència es anar contra la voluntat ciutadana i per tant no hi donaran cap facilitat. Algú li hauria d’explicar que la ciutadania tria els seus representants i ara aquests escolleixen el seu President i Govern. Per tant legitimitat tota, podem discutir si es convenient o no, però no la legitimitat. De fet en el seu partit tant Collboni a l’Ajuntament de Barcelona com Pedro Sanchez al Govern de l’Estat espanyol han passat per això com a segona força més votada. Això ens ho rebat dient que ja tenien la majoria per fer-ho lligada i no es el cas ara. Es una cosa que encara està per veure i que en qualsevol cas el President del Parlament ha de proposar per la investidura, si no te els suports serà denegada simplement, però amb tota la legitimitat, la mateixa que te ell per presentar-se i que de moment per cert tampoc te els suports necessàris per assolir el càrrec i sembla que ho oblida.

Simplement, una democràcia normal.