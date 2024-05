La marcha Radetzky, de Joseph Roth.

Hi ha molta controvèrsia sobre la famosa Marxa Radetzky. Potser la tenim ja tan assumida que no recordem o no volem recordar que és en homenatge a un personatge molt discutit sobretot arran de la seua participació en la repressió dels moviments obrers a l’imperi austríac. En aquesta història va sonant en alguns capítols com a un fil invisible fil conductor de la història d’una família vinculada al darrer emperador per un fet bèl·lic que és una metàfora de la decadència de l’imperi austrohongarès a inicis del segle XX : el fundador de la saga salva la vida del emperador, d’una manera poc noble, que després la propaganda s’encarrega d’amagar i com a premi l’emperador els dona un títol nobiliària i els intentarà protegir dins de les seus possibilitats, que en són moltes. Ara que potser si no haguera passat això? com diu l’emperador “Ojalá me hubiera muerto en Solferino!”, quantes vides s’hagueren estalviat el poble austríac i els altres pobles vinculats al seu imperi?