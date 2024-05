4 nous curtmetratges de Hayao Miyazaki a la cerimònia de la Palma d’Or Honorífica a Studio Ghibli

A la seva 77a edició, el Festival de Cinema de Canes té el plaer de celebrar el llegendari estudi d’animació japonès. Dilluns 20 de maig a les 15.30 h, el director i director de desenvolupament creatiu de Park Ghibli, Gorō Miyazaki, fill de Hayao Miyazaki, pujarà a l’escenari del Grand Théâtre Lumière per rebre la Palma d’Or Honorífica en nom de tot l’Studio Ghibli, el Museu Ghibli de Mitaka i el Parc Ghibli, de la mà de la presidenta del Festival, Iris Knobloch i el delegat general Thierry Frémaux. Durant la cerimònia, es projectaran quatre nous curtmetratges, escrits i dirigits per Hayao Miyazaki, cofundador de l’estudi amb Toshio Suzuki i Isao Takahata. En un esdeveniment sense precedents, tres dels quatre curtmetratges, procedents directament del Museu Ghibli de Mitaka, no s’han vist mai fora del Japó.

Els curts:

“Mei et le chatonbus” / “Mei to Koneko Basu“, de Hayao Miyazaki. Sinopsi: La Mei està menjant un caramel en un dia de vent, quan de sobte apareix un remolí i comença a perseguir-la. El remolí resulta ser un gatetbus. La Mei li dóna un caramel al gatet i els dos es fan amics. Aquella nit, el gatet visita la Mei. La Mei puja a bord i vola cap al cel, cap al bosc de mitjanit poblat de fantasmes. També es van reunir altres chatbus, grans i petits. Al bosc, la Mei coneix… Nota: Aquest curtmetratge és una mini-seqüela de la pel·lícula “El meu veí Totoro”.

“A la recherche d’une maison” / “Yado-sagashi“, de Hayao Miyazaki. Sinopsi: La Fuki posa tot el que necessita en una motxilla gran i se’n va a la recerca d’una nova llar. Després de passar per la congestionada ciutat, troba una estàtua de pedra de Jizo en un antic camí estret. La Fuki hi posa una poma com a ofrena i segueix el seu camí. En el seu camí, coneix el guardià del riu Nurari-Hyotan, el guardià del santuari Ushi-Oni i altres criatures estranyes. Què farà la Fuki ara? Nota: Aquesta obra es va crear aprofitant la riquesa de l’onomatopeia utilitzada en japonès. Les lletres estan animades a la pantalla i tots els efectes de so es van crear amb la veu humana.

“M. Pâte et la princesse Œuf” / “Pandane to Tamago-hime“, de Hayao Miyazaki. Sinopsi: En un molí d’aigua aïllat, al cor d’un bosc d’esbarzers, viu una bruixa anomenada Baba Yaga. És allà on té presonera la seva criada, la princesa Egg, a qui obliga a dur a terme totes les dures tasques quotidianes del molí. Una nit, un gran tros de massa pastat de sobte cobra vida per màgia. Tement la bruixa, la princesa i la seva nova amiga decideixen fugir. Quines aventures els esperen? Nota: La història es beneficia de l’encant de l’arranjament de Joe Hisaishi de ‘La Follia’ d’Antonio Vivaldi.

“Boro la petite chenille” / “Kemushi no Boro” , de Hayao Miyazaki. Sinopsi: Un dia poc abans de l’alba, neix Boro l’eruga petita entre l’herba alta. Mirant al seu voltant amb fascinació per primera vegada, queda enlluernada per la resplendor del sol del matí i la deliciosa olor de l’aire. A mesura que el sol il·lumina l’arbreda, les fulles de borogiku comencen la fotosíntesi. “L’aire i l’aigua tenen un gust deliciós!” es meravella en Boro mentre entra al món dels amics i enemics de les erugues. Nota: CGI i animació dibuixada a mà es van combinar per crear un món vist a través dels ulls d’un insecte. Tots els efectes de so són obra de la veu de Tamori.

A més, coincidint amb el lliurament d’aquesta Palma d’Or Honorífica, al Cinema a la Platja se celebrarà una Petita Nit Ghibli, amb la projecció dels films:

De Gorô MIYAZAKI, “Cuentos de Terramar” / “Les contes de Terremer” / “I racconti di Terramare” /”Tales from Earthsea” / “Gedo Senki”. Producció: Japó. Any: 2006. Durada: 1h55. Dilluns, 20 de maig (Petita nit Ghibli, amb motiu de la Palma d’Or Honorífica que es lliura avui a Studio Ghibli).

De Hayao MIYAZAKI, “Porco Rosso” / ” Kurenai no buta”. Producció: Japó. Any: 1992. Durada: 1h33. Dilluns, 20 de maig (Petita nit Ghibli, amb motiu de la Palma d’Or Honorífica que es lliura avui a Studio Ghibli).

NOTA SOBRE LES FOTOS: Les de dins de l’apunt, © Studio Ghibli; la de capçalera de l’apunt és un homenatge gràfic produït per Toshio Suzuki especialment per al Festival de Canes © 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli ©2024 Hayao Miyazaki – Toshio Suzuki.