UNA LLIGA AUDULTERADA

La qualificació de la Lliga de Futbol espanyola malauradament no és una excepció, fa molts i molts anya que amb major o menor intensitat és una realitat que han volgut tapar des del sistema i des de la xarxa controlada pel R.Madrid, però que cada cop que el gran rival, el Barça es troba en una situació de debilitat es torna més inacceptable.

Un xantatge que no crec passi a cap lloc del món. Ara suposo sortiran aquells que diuen que no es un tema important. Crec que un tema que belluga els diners que belluga i que te la repercussió que té, evidentment és molt important, independentment dels gustos de cadascú i de la normalitat que això suposi. Aquesta jornada si analitzem, veurem que en el partit del Barça va ser expulsat injustament Vitor Roque per part blaugrana, en el Partit del Girona li van anul·lar el gol de la victòria i va ser expulsat l’entrenador gironi i dos jugadors més també es perdran el proper partit, dos jugadors claus i que no estaran curiosament al Bernabeu el proper cap de setmana. Per si això no fos poc un gol anul·lat pel VAR a l’èquip matalasser va evitar la derrota blanca que va empatar perquè el gol va ser al darrer moment i no va haver temps de manipular alguna altra jugada. Tot això en una jornada i amb un VAR que sempre rectifica l’arbitre amb decisions favorables a l’èquip madrileny com fa poques jornades amb l’escàndol de l’Almeria. Una vara de medir que veiem diferent per aquest èquip i la resta. De fet podriem veure moltes d’aquestes decisions en altres partits que sempre han anat contrariament als interessos blaugranes.

Això nomes seria un tastet, però malauradament en trobariem tants i tant exemples que ja perdem el compte. A l’altre costat una televisió privada que nomes pressiona els arbitres jornada rere jornada i un club sempre amb tracte de favor que acusa pel Cas Negreira com una excusa per sempre i on curiosament desprès de més d’un any amb el tema encara no han trobat cap partit on els suposats favors siguin una realitat. Evidentment una manipulació més des de la capital i que amb més o menys força des de ser l’èquip del règim franquista fins ara tota la resta ha de suportar i on nomes èpoques com els anys de Guardiola on la superioritat era tant gran que no hi podien fer res, però ja sabem que amb igualtat de condicions el plus per l’èquip blanc és una realitat incontestable i una mostra més que fins hi tot amb l’esport aquest Estat està podrit i tampoc ha evolucionat.

Una lliga adulterada.