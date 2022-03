UN POLÍTIC MISERABLE

Les declaracions a Madrid de Rufian contestant a un periodista ultra sobre un fake que les clavegueres de l’Estat i aprofitant per carregar contra el President Puigdemont i el seu entorn amb una validació de les mateixes informacions son una prova més del tipus de personatges que en aquest moment son un tap pel procés d’independència.

El terrabastall va començar amb la pregunta d’aquest ultra al qual normalment mai contestava i que va questionar sobre les informacions aparegudes de la vinculació de Russia amb l’independentisme i que son base de l’operació Volhof i causa per poder portar a judici algunes persones independentistes, amb un nou informe policial que si ens basem amb altres que han servit per fer judicis falsos, es tota una invenció. Rufian va contestar validant aquests contactes del President amb un espia rus el juny del 2019 “Crec que son senyoritos que es passejaven per Europa reunint-se amb la gent equivocada perquè així durant un estona es creien James Bond. No ens representen”, de fet i en to despectiu ja s’ha referit a ells com l’espai de l’antiga convergència. Això ha encés els anims i les peticions d’esmena de Junts a Esquerra han rebut el silenci per resposta.

Si una cosa ha quedat clara es la nul·la vocació dels nostres partits per complir amb el seu contracte amb la ciutadania, i que de fet son un tap pel mateix com s’esforcen a demostrar cada dia. Un altre ben diferent es aquesta col·laboració entusiasta amb l’Estat que ens reprimeix i en aquest context Gabriel Rufian es belluga perfectament. Es el mateix que va titllar de Judes amb les 30 monedes de plata al President quan negociava fer eleccions en comptes de referèndum i que posteriorment va callar quan res tenien preparat per anar endavant amb el resultat, o el mateix que va dir que estaria 18 mesos a Madrid i crec que se li ha aturat el rellotge. De fet ara ha traspassat totes les linees vermelles deixant anar el seu odi contra Junts, el seu menyspreu pels exiliats i de pas avalan les falses acusacions d’un Estat corrupte com l’espanyol, cosa que pot perjudicar greument terceres persones. Tot un miserable en majúscules, que aprofitat perque quatre han rigut els seus tuits enginyosos o intervencions descarades, però que en el fons denota el nivell de la nostra classe política i els seus objectius veritables, viure de la mateixa sense cap altre finalitat.

Ara el silencia d’Esquerra, hauria de comportar el trencament d’aquest Govern de fireta català, però no ho faran, ja que en el fons tots tenen els mateixos objectius i aquests son molt lluny de complir amb la societat que els ha votat.