UN ESTAT AMB PEUS DE FANG

El numeret de l’exhumació del fundador de la Falange Primo de Rivera deixa en evidència aquesta Espanya que no ha passat full i que ha mirat endavant sense deixar el passat fosc enrera.

Ahir per exemple escoltem Ayuso dient que tot es una estratègia per questionar la Transició, que va ser el millor que ens hem donat els espanyols i remoure un odi que es va voler enterrar per part dels mateixos protagonistes de la Guerra Civil pe fer-se una abraçada i viure en concòrdia. Recordo que el fet es en nom de la llei de memòria democràtica per canviar el significat del “Valle de los Caidos”, de fet el Dictador Franco ja va ser exhumat també. No cal dir que grups feixistes han provocat algun incident.

Cal dir que aquest Estat que va patir la Dictadura franquista i que posteriorment els mateixos van dirigir aquesta farsa democràtica actual, per molta llei de memòria democràtica de fireta que hi hagi, no canviarà mai el significat del Valle de los Caidos i els milers de morts que va provocar la seva construcció amb els presoners que hi van treballar obligadament i en condicions infrahumanes. La retirada d’aquests monstres no pot tapar això. De fet no pot tapar la gran quantitat de morts enterrats als vorals de les carreteres, el segon Estat desprès de Cambodja, ni tampoc taparà que cap membre o col·laborador de la Dictadura ha estat perseguit, al contrari els torturadors han estat protegits fins hi tot quan tribunals estrangers els han requerit, en un acte de vergonya absoluta. De fet ho veiem amb les mateixes estructures de l’Estat on molts dels successors del franquisme segueixen en els llocs de poder com si res, i assassins tacats de sang com Fraga van ser fundadors d’un partit i representant de la societat espanyola amb els diferents càrrecs que va ocupar.

Suposo que les abraçades d’Ayuso deuen ser aquestes, que els botxins han continuat sent botxins i les victimes sempre victìmes i sense dret a queixa. De fet la Transició que tant lloa, deu ser aquesta que el règim va inventar un cop mort el Dictador al llit per trobar una sortida per seguir ostentant el poder amb una cortina de fum anomenada democràcia fins el dia d’avui.

Per tant, traslladar les icones del franquisme per donar-los un nou lloc de culte, és una gran vergonya, que poc te a veure amb la democràcia que tots coneixem. Una nova estafa d’un sistema amb un Estat amb peus de fang.