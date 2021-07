TOTES LES DICTADURES SON IGUALS

A Hong Kong i amparats amb la llei de seguretat nacional xinesa hi ha hagut la primera condemna per terrorisme i incitació a la secessió per una persona que va desplega una bandera que posava “alliberar Hong Kong, la revolució dels nostres temps”.

Un cambrer de professió ja condemnat per aquests fets i un atropellament a 3 anti avalots amb la motocicleta que portava i que es defensa va ser un accident. La fiscalia el condemna per incitar el separatisme quan va desplegar la bandera i es destaca les irregularitats del procés judicial. De fet Pequin amb aquesta llei pot jutjar manifestants i activistes per subversió, secessió i terrorisme.

Segur que us sonen aquests procediments i com la Dictadura xinesa resol les ansies de llibertat de Hong Kong, desant la democràcia al calaix i usant la repressió com a solució. De fet si enlloc de dir Xina diem Espanya, i si en comptes de dir Hong Kong diem Catalunya, els casos son idèntics. De fet, son el manual de les Dictadures per callar les veus discrepants d’una societat.

Ara, a casa nostra ho veiem amb la citació a Torrent i els membres independentistes de la Mesa passada del Parlament per ni més ni menys haver permés debats el 2019 per reafirmar el dret a l’autodeterminació i per censurar la monarquia espanyola. En el cas de Torrent, fa especialment sorpresa, ja que v ser el més obedient de la classe amb totes i cadascuna de les decisions espanyoles, que ja veu que no son ben pagades ni en aquests casos.

Un nou atemptat a la democràcia, a la llibertat dels nostres representants i a la sobirania del Parlament ja perduda fa temps amb la nostra col·laboració. Aquesta deu ser la generositat i les ganes de diàleg que l’altre dia Illa ens deia del Govern espanyol, res de nou a l’horitzó quan els valors democràtics son tant febles i l’enemic a batre tant clar.

Ho resumia molt bé l’altre dia Joan Ramón Resina quan deia “A la independència sol arribar-s’hi aprofitant una crisi de l’estat o si cal provocant-la; mai ajudant-lo a remuntar-la i menys encara cooperant a reequilibrar les forces respectives en detriment de la pròpia.”

Justament el contrari del que portem fent, i que ens allunya de l’objectiu marcat i d’una societat que cada cop es sent menys representada per aquesta presa de pel anomenada partits independentistes.