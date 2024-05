VOTS EXTRA I COM ACONSEGUIR-LOS

Moltes vegades, en broma, amb els amics diem que el sistema electoral és injust, que els nostres vots haurien valer més que els dels altres. Us proposo un sistema que atorgui un mínim d’un vot a tothom, però vots extra a qui compleixi els següents requisits (per poder votar al mateix partit o a partits diferents o fins i tot per no fer-los servir)

Donen vots extra els següents fets:

-Ser soci del Girona amb un mínim de cinc anys d’antiguitat: 1 vot

-Tenir només una residència en propietat: 1 vot

-Tenir una renda inferior als 35.000 euros any: 1 vot

-No ser funcionari: 1 vot

-LLegir més de 15 llibres l’any escrits originàriament en català: 1 vot

-Haver sojornat en un mínim de 30 comarques dels Països Catalans diferents, incloent-ne cinc del País Valencià; 1 vot

-No escolar ni regatton, ni flamenc, ni música urbana: 1 vot

-Escoltar Radio Vilablareix: 1 vot

-No tenir tele: 1 vot

-Tenir fills a l’escola pública; 1 vot

-Ser membre de l’AFA de la teva escola: 1 vot

-No escoltar el Ricard Ustrell ni veure Col·lapse: 1 vot

-No fumar: 1 vot

-Beure més de dos litres a l’any de ratafia o altres begudes de la terra: 1 vot

-Consumir més de deu ampolles de vi a l’any de les DO Empordà o Terra Alta: 1 vot

-Comprar al mercat setmanal més del 40% de la compra setmanal: 1 vot

-No menjar maduixots d’Andalusia ni taronges del Marroc: 1 vot

-No tenir cotxe: 1 vot

-No tenir assegurança mèdica privada: 1 vot.

-Ser autònom: 1 vot

I tu, quants d’aquests vint extres aconseguiries? Jo que he fet la llista només: 13…