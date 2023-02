Simplement rectificar.

Els 7 anys de presó per Jové i els 6 anys per Salvadó que demana la Fiscalia i la no rebaixa de inhabilitació a Oriol Junqueras entre d’altres fins 2031, ha acabat de desmuntar si calia la farsa de la Reforma del Codi Penal.

De totes maneres, per si fos poc, Bolaños per part del Govern espanyol ens deia que es la constatació que els fets que van ocórrer el 2017 a Catalunya eren delicte el 2017 i continuen essent delicte el 2023 deixant el procés de desjudicialització i alló de que l’1 d’octubre quedava practicament en una anècdota en res.

La culpa no es del PSOE, un dels partits espanyols de l’estructura corrupte i provinent del franquisme de l’Estat i signant del 155 i de la violència policial ara fa 5 anys a Catalunya, tampoc dels jutges, qualsevol sabia que son un poder factic que quan es tracta de l’independentisme pot retorçar la llei fins a límits inimaginables com ja hem vist molts cops i ara no ha estat una excepció, tampoc del mateix Estat que exerceix com Estat amb una democràcia de fireta i vol esclafar amb totes les seves eines qualsevol tipus de democràcia sobretot si es la catalana, sense cap mania i amb totes aquelles eines brutes com hem vist que qualsevol Estat democràtic evidentment no té. Res ha canviat en aquest sentit.

La culpa en aquest cas es d’Esquerra i la seva tàctica equivocada, voler fre creure que podia negociar amb l’Estat, voler fer creure que a cada acord hi havia un benefici per Catalunya com el Català a l’escola o la Reforma del Codi penal per exemple, com ja hem anat comprovant amb cada tema i quan s’ha fet la prova del cotó, tot fals i el que es millor o més trist a canvi de res, bé a canvi de poder exercir el poder autonòmic a Catalunya i de pas lluitar contra la resta de partits independentistes per desacreditar-los com si fossin l’enèmic a batre.

Per la part de Junts, veiem les seves denúncies ara de la impossibilitat de pactar amb l’Estat quan ells també van frenar la revolta pacífica catalana en una oportunitat única per aconseguir la independència, ara no es poden queixar de les conseqüències, ja les sabien.

Esquerra, els seus dirigents principals, el seu comissari polític oficial, els seus opinadors i mitjans a sou segueixen venen la mentida com un guany sense ni una paraula de perdó i rectificació, com tocaria.

El més trist es que la societat catalana segueix digerint aquesta burla macabra sense aixecar la veu, i amb un poble així no hi ha possibilitats de sortir de l’atzucac on ens trobem.

Simplement rectificar.