Sense vergonya.

Que tots veiem, o com a mínim els que o son hooligans de partit o viuen dels mateixos, que el que es diu i la realitat difereix molt es una evidència, ara bé suportar indignitats o mentides com hem escoltat a Dolors Bassa o Roger Torrent, ja no es de rebut.

Efectivament, els presos polítics evidentment poden defensar les seves posicions, el que no poden fer es mentir descaradament com ha fet Bassa en una entrevista a la pregunta “després d’haver passat per la presó, quan rebeu una critica sobre allò que va passar, us moltes més?” ens respon “Sempre responc, en comptes de estar al sofà fent la crítica, haguéssiu vingut allà. Qui em va venir a defensar quan ens varen detenir? Quanta gent hi havia davant de casa meva?….”

Al mateix temps Torrent davant la citació del TSJC a la Mesa del Parlament diu que pretenen convertir-lo en un òrgan censor i el seu Grup ja demanarà una declaració conjunta de suport.

Bassa deu saber o li refresco que no te cap dret d’acusar la gent d’estar al sofà quan ho va donar tot fins al final en cada mobilització, defensant les urnes, i posteriorment al Referèndum. Recordar-li que ningú la va detenir a casa, ella soleta i els altres presos polítics es van entregar a la Justícia espanyola quan van ser cridat, van col·laborar amb una farsa judicial i posteriorment van ser condemnats a les penes injustes que ja coneixem, per cert podia haver anat a l’exili o negar-se a compareixer i forçar la detenció, no ho va fer. De fet centenars de mobilitzacions reclamant la seva llibertat suposo no han estat suficients per ella, on per cert el seu sindicat del règim espanyol UGT no se l’ha vist, vers al contrari ha donat suport a l’Estat espanyol. O sigui traslladar la vostra covardia a la societat, ni es just, ni es veritat. Cadascú que sigui consequent amb els seus actes.

Torrent demana per la seva part no convertir la Mesa en un orgàn censor, quan ell ha estat el President del Parlament més censor en el càrrec. Va impedir la presentació com a President a Carles Puigdemont, va treure l’acta de diputat a Quim Torra i ha fet exactament tot allò que des d’Espanya s’ha demanat, deixant la sobirania del Parlament en res. Per tant prou de cinisme, tant ell com el seu grup, ara demanant suport a tantes actituds i fets miserables.

Sense vergonya.