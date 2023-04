Sense rumb.

Un cop hem sabuts les 5 preguntes que el Consell Acadèmic de l’acord de claredat haurà de resoldre, veiem que obvia la independència, l’autodeterminació i fins hi tot deixar el referèndum en res ja que proposa tambe un mecanisme anàleg, que ningú sap que vol dir encara.

De fet, ja he insistit sobre aquest tema, ja que em sembla un escàndol de grans proporcions que per força hauria de comportar conseqüències si de veritat som una societat madura i que es vol fer respectar. No es pot permetre aquesta burla dels nostres representants, un camí que no va enlloc, uns experts que alguns coneixem prou bé que de cap manera aclariran el conflicte polític, i ni que fossin capaço de pensar una proposta única al món, tampoc hi hauria amb qui acordar-la i tornariem al cap del camí amb un bucle sense fi.

1. Quines característiques hauria d’incloure un acord de claredat amb l’Estat espanyol per resoldre el conflicte polític?

2. Quins mecanismes existents a la política comparada permetrien aportar solucions al conflicte polític?

3. Quins actors polítics i institucions haurien de prendre la iniciativa per tal d’implementar aquestes solucions?

4. Quina funció hauria de tenir un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, o altres mecanismes anàlegs, a l’hora de resoldre el conflicte polític?

5. Quines característiques hauria de complir un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, o altres mecanismes anàlegs, per gaudir de la màxima legitimitat i inclusió i assegurar-ne la validesa i implementació?

Son preguntes tant estúpides com el mateix acord i denoten la presa de pel immensa que volen perpetrar. Tots sabe que hi va haver un Llibre de la Transició molt ben detallat i elaborat per experts, francament una gran obra i que ara sembla pot anar a les escombraries per respondre preguntes obvies com quin es el conflicte, els mecanismes per la resolució, els actors que hi intervindrien, la funció del referèndum o cosa inventada de no se sap ben be que i sobretot que tingui la màxima legitimitat i validesa.

Totes aquestes preguntes i les seves respostes les poden trobar el 2017 i la resolució l’1 d’octubre, problema, mecanisme, actors i referèndum. El problema seria el darrer punt la legitimitat que el nostre Govern i partits li han retirat, al no complir amb el mandat com corresponia i acceptar posteriorment el cop d’Estat del 155. Aquest es el drama, i qualsevol altre intent, inevitablement acabarà de la mateixa manera si l’actor principal no es reconeix a si mateix, i es rendeix com si hagués fet una malifeta.

Sense rumb.