Res de nou.

Demà tornarem a veure com els nostres dos partits a Madrid ho tornen a fer. No els preocupa res més que vendre la seva manera de fer política cap a una direcció, quan realment tots veiem que sempre va en la mateixa direcció i no precisament a favor nostre.

De fet amb la votació de la Llei d’Amnistia i la seva excepció de terrorisme en vigor i que el PSOE ja ha dit que no suprimiria, simplement es una llei de Paper mullat on l’altra poder factic de l’Estat, els jutges faran i desfaran per seguir la repressió sense cap entrebanc possible com ja veiem aquestes setmanes amb Garcia Castellon. Una mala negociació i un mal pacte final és el que tenim i això no es de rebut, sobretot pel que ens han venut i pel seu suport incondicional als del 155 encara a canvi de res.

La història està plena malauradament de moments de la història per la vergonya. Tots recordem la votació del darrer Estatut, aquell que avui en dia encara no s’ha posat a votació un altre cop, desprès de ser modificat, una situació esperpèntica a nivell mundial. Com deia en aquella votació amb un Estatut on precisament el PSOE es va encarregar de despullar la llei i suprimir el més important amb el famós “nos lo hemos cepillado” d’Alfonso Guerra van triar el SI jugant a la farsa que els Populars eren els del NO i tornant a ser uns col·laboradors d’aquest frau i humiliació a Catalunya. Recordo quan van investir a la Presidenta del Congreso actual venen que el català seria oficial a les institucions europees i tots hem vist com ha anat la cosa i que el mès calent es a l’aigüera. També recordo l’aprovació dels decrets del Govern de Sanchez amb la propaganda que havien aconseguit el traspàs de les competències d’inmigració per un costat i les de Rodalies per l’altra, i hores d’ara tots sabem que això tampoc es veritat i que quedarà en el calaix de les promeses fetes a Catalunya sense data de compliment.

Ara toca el que ens venien com l’acord més important per posar el comptador a zero amb l’anmistia i avançar cap endavant, i ens trobem que aquesta escletxa defensada per la veu de l’amo segueix allà i serà la pedra a la sabata per seguir inculpant injustament el moviment independentista, i de retruc seguir la persecució a la peça més preuada, el President Puigdemont, i ves a saber anant retorçant la llei fins on arribaran, no hi ha limits com hem vist els darrers anys.

Aleshores sabem del cert que Junts i Esquerra demà també ho validaran sense rubor i amb l’afegit que ens ho vendran com un nou triomf que per si no ho sabieu també serà mentida.

Res de nou.