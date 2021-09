REFORÇ DE LA DEMOCRÀCIA

Dins aquest Estat democràtic i de dret que els representants espanyols van repetint com automates pel món, ara ja podríem incloure les declaracions del número dos del Ministerio del Interior justificant les tortures com un reforçament de la democràcia.

El dia del patrò del Cos Nacional de Policia, i dins l’acte oficial del mateix, en Rafael Pérez Ruiz secretario de Estado de Seguridad va pronunciar aquestes paraules en el seu discurs “la sede central de la Policia en Via Laietana de Barcelona ha sido y es un simbolo de servicio publico desde el cual varias generaciones de polícias han contribuido i siguen contribuyendo a fortalecer la democràcia”.

Realment, obviar la quantitat de tortures efectuades en aquesta seu policial en l’època franquista i fins el 1982, la quantitat d’abusos sexuals i persones que degut als transtorns psicològics rebuts van acabar amb el suicidi o directament morts fruit de sortir llençats des d’alguna finestra pels monstres que allí treballaven, és d’una irresponsabilitat greu. Aquesta comisaria es un símbol dels abusos a la població i la bàrbarie d’un règim del terror que evidentment en qualsevol estat democràtic vertader ja no seria el que ara continua sent. De fet aquestes opinions de que la tortura reforça la democràcia i es un servei públic deu ser influència del seu número 1, el Ministre Marlaska, recordo amb set sentències contràries dle Tribunal Europeu dels Drets humans per no investigar tortures amb persones implicades en casos que ell instruia.

Aquest desgavell miserable es Espanya, aquesta Espanya que volen fer creure i diuen que es democràtica i fruit de no condemnar aquests punts foscos que han seguit com si res en totes les estructures de l’Estat. El mateix que desprès de Cambodja te el trist record de morts enterrats als vorals de les carreteres, o la mateixa que protegeix a aquests monstres torturadors que mai pagaran pels seus crims. Unes estructures que no han estat purgades i que com la policia o la justícia manté dins seu la mateixa foscor que la Dictadura, pensant com diu Perez Ruiz que ha estat exemplar i que fins hi tot ha reforçat aquesta farsa de democràcia.

Aquesta anomalia dins la Unió Europea, anomenada Espanya, crec que ja ha donat prou proves per alertar la mateixa i començar a condemnar aquest Estat contundentment com es fa en altres casos. Això si que seria un reforç a la democràcia.