Protegint el feixisme.

Veient les càrregues dels Mossosccontra els estudiants de la UAB que protestaven per un acte en el mateix recinte del feixisme espanyol, fa veure un altre cop com aquest es protegit sistemàticament, quan hauria de ser un enèmic a combatre sempre.

Un acte organitzat per l’entitat “S’ha acabat” amb l’etiqueta de constitucionalista i amb el suport de PP, Ciudadanos, Sociedad Civil Catalana i Vox brandant banderes espanyoles amb aquesta Universitat i que davant el rebuig d’estudiants antifeixistes, s’ha vist com les forces policials els reprimien davant la total impunitat de l’entitat esmentada. S’han vist pots de fum, requisació de pancartes, i tot quan al costat i venin del sector dels organitzadors de l’acte s’escoltaven crits o amenaces com “Arran us il·legalitzarem”. El portaveu de Ciudadanos Carlos Carrizosa reivindicava la llibertat d’expressió i la convivència, demanant no cedir cap espai públic als totalitaris.

En una democràcia de tant baixa qualitat com l’espanyola i tutelada pel feixisme des del seu començament, passen aquestes coses més de 40 anys desprès de la mort del Dictador. Les forces d’ordre un i altre cop protegeixen el feixisme sense manies. Aquesta plataforma revestida del que ells anomenen constitucionalisme, nomes cal veure qui hi dona suport, els partits de l’extrema dreta i una organització xenofòba i catalanofoba com Sociedad Civil Catalana, per veure que el seu únic objectiu es estimular el feixisme i no permetre que la democràcia en aquest cas a Catalunya vagi endavant.

Les paraules de Carrizosa precisament defineixen tot allò que volen eliminar, com es la llibertat d’expressió, la convivència a Catalunya que entre persones democrates mai ha estat cap problema i sobretot la tàctica habitual del totalitarisme que es acusar als demes precisament del que ells defensen. Una imposició sense fissures del seu nacionalisme espanyol i el seu models de societat sense dret a replica, de fet es el que seria una definició de Dictadura o de feixisme que es el que pregonen amb provocacions constants contra una societat impotent per aquest fenomen.

Tanmateix, el que es inadmissible, es que mitjans públics com poden ser TV3 els doni veu per sobre de la seva representació i qualsevol codi étic acceptable, com vam poder comprovar amb l’entrevista amb Cayetana Alvarez de Toledo i que les forces policials antiavalots sempres estiguin al costat d’aquest feixisme i en contra de la reacció lògica de la ciutadania que no vol admetre aquesta anòmalia.

Protegint el feixisme.