La Comissió espanyola per la Operació Catalunya, queda molt clar que es una pèrdua de temps i una cortina de fum pel mateix Estat i també pels partits independentistes, amb unes víctimes clares, la societat catalana.

Les informacions van acumulant aquesta operació d’Estat que evidentment el mateix Estat no te cap interés d’arribar al fons de la qüestió, ningú es denuncia a ell mateix. La policia patriotica va pagar 25 mil euros dels fons reservats, o sigui dels diners de tots a un agent francès per difondre el compte fals de Xavier Trias, un compte que posteriorment es va demostrar fictici, però que no hi ha dubte va alterar el resultat electoral i l’honor d’aquest polític. Aquest cos actuava a les ordres de Fernández Díaz que tant sols tenia l’objectiu de crear fake news sobre polítics independentistes sense cap vergonya. En aquest cas el mateix banc suís va desmentir l’existència del compte, però els diners dels nostres impostos van desapareixer per aquest be suprem d’un Estat predemocràtic on la unitat del regne ho justifica tot i on els dos principals partits espanyols son les eines per exercir aquest control i amagar evidentment els delictes comesos.

El control de les compareixences, i les filtracions on aquest escàndol toca totes les tecles de l’estructura estatal fa preveure que no arribarà enlloc, i els partits catalans farien bé si la seva dignitat encara existis de denunciar-ho i retirar-se d’aquestes falses comissions i no ajudar a l’estil dels nostres presos polítics amb el seu judici, a blanquejar aquesta absència total de democràcia i aquesta burla a la societat. Ho vam poder comprovar amb els enviats del Parlament Europeu per investigar el Catalangate a Madrid, on van ser bandejats i pràcticament ignorats sense rebre cap resposta estatal, deixant ben clar el pa que es dona en aquest assumptes de les clavegueres de l’Estat.

Un Estat podrit des de les seves arrels i que va utilitzar totes les seves eines fosques sense cap control per deixar la democràcia en un no res i liquidar una revolta pacífica i democràtica ciutadana que ni va ser escoltada, ni va ser un assumpte a resoldre, simplement a combatre com vam veure al carrer amb la policia, als jutjats intimidant a un sector independentista determinat, des dels mitjant difonent fake news interessats i des dels executius polítics i policials jugant amb el diner públic, units per un bé suprem que com diu la Constitució amb una evolució del “Una grande y libre”, tot això permès per la Unió Europea per vergonya de la mateixa.

Una Operació d’Estat.