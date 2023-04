NO ENS HO MEREIXEM

Una societat que ha patit aquest engany per part dels seus dirigents polítics i partits ara fa més de 5 anys, no pot permetre aquesta burla constant per part dels mateixos, i crec que te una gran oportunitat en les properes eleccions per començar a fer-los fora i enviar un missatge ben clar.

Aquest anunci ahir del Govern d’Esquerra de 33 diputats sobre 120 de tirar endavant l’Acord de Claredat com un nou engany que substitueixi la Taula fake de diàleg ja passa de mida. Una proposta recordo rebutjada pel Parlament en el seu dia sense cap suport més que el del partits de Govern, això sol, en un país normal i on es respecta les normes més bàsiques d’una democràcia ja seria motiu suficient per retirar la proposta. El Govern no es una illa en un oceà, es deu a un Parlament on resideix la sobirania popular. Tot un avís del divorci entre representats i representants en una democràcia de fireta com s’ha convertit la catalana i uns partits i lideratges miserables que no mereixem.

Aquest acord que ens volen vendre recordo es basa en l’experiència canadenca on el Govern de Canada i davant el tema Quebeques tenia la clau per decidir pregunta, percentatges i altres temes sobre el Referèndum acordat, o sigui un torpede a la línia de flotació de qualsevol aspiració. Per si no fos poc, alhora i pel que sabem Esquerra ja va proposar entre tota la normativa que hi vol incloure l’experiència de Montenegro amb percentatge mínim de participació i sobretot on el vot negatiu valdria més que el favorable a la independència, tota una estratègia precisament contrària al que se suposava que defensaven.

Parlen de diverses fases i finalment portar l’acord a Espanya, on nomes repassant la història veurem com altres grans acords en matèria d’autogobern que s’hi han portat al seu dia amb grans majories com per exemple el Nou Estatut d’Autonomia amb el President Maragall o la proposta de Referèndum amb el President Puigdemont i que no van servir per res, alhora de ser rebutjades sense contemplacions. Alhora i com hem escoltat mil i un cops, no hi haurà cap referèndum acordat en cap Govern espanyol sigui del color que sigui.

Per tant es un acord mort i impossible, que per molt que els mitjans afins el facin ser la vuitena meravella i encara s’atreveixin a dir als demes que presentin alternatives. Quan en realitat això no es cap alternativa, es un nou fake per seguir aquesta broma macabra dels nostres partits que ja fa massa temps que dura.

Senzillament, no ens ho mereixem.