MENTALITAT ESPANYOLA

Els resultats electorals i les matemàtiques que se’n deriven fan sortia a la llum les mentalitats salvadores d’Espanya per davant dels problemes de Catalunya.

Avui escoltem com el President Mas recomana al President Puigdemont que sigui exigent no intransigent, afegint que no li agradaria repetició electoral. Per altra la tropa republicana fa una crida a Junts per negociar conjuntament l’investidura de Sanchez en defensa de Catalunya. Son nomes dos exemples dels molts que escoltem i que ens queden per escoltar.

Realment el President Mas hauria de saber que quan has de negociar amb algú tant poc de fiar com Sanchez i en general la majoria de Governs espanyols, cal marcar unes línies clares i exigents fermes que donin la idea a l’interlocutor que alguna cosa ha canviat a la història que ens marca com a pactistes a la baixa i posteriorment enganyats sense cap conseqüència. El 2017 es i ha de ser un canvi de cicle, precisament Sanchez, el del 155 que valida la violència per impedir el vot, la negació al dret de decidir de la societat catalana i la imposició castellana de sempre te en el seu adn la intransigència que deiem i sempre l’ha utilitzada, recordo en la famosa i inútil taula de diàleg quan ens diuen que autodeterminació i amnistia no son temes per parlar. Per tant prou lliris a la mà i exigència per fer realitat la paraula i el vot de la gent, no hi ha altre sortida per molt que s’esforcin d’aquí i d’allà per fer oblidar el passat recent com més aviat millor i segui el seu camí autonòmic tranquil.

Per altra banda que Esquerra ara faci crida a la unitat, fa riure per no plorar quan han esta i son els campions de la negació de la mateixa sempre posant el partit per davant del país sense embuts, barrejar això amb la defensa de Catalunya. Les seves condicions ens diuen que hem estat 10 anys de mobilització, votant sota les porres, patint la repressió per ara canviar la independència per rodalies i quatre inversions estatals, que per postres acabaran sent un nou engany ja que mai s’han complert. Quina broma es aquesta.

Que Sanchez sigui president espanyol o no, que es repeteixin eleccions o no, hores d’ara ja no hauria de ser cap problema, ni preocupació per nosaltres, a no ser que com els nostres partits el “salvar a Espanya” sigui el seu objectiu número u, ja que fent això ells també es salven.

Prou d’aquesta broma pesada.