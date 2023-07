MEDIOCRITAT INTERESSADA

Llegir un article de Sergi Sol, seria com un resum de la mediocritat on estem instal.lats. Aquest comissari polític d’Esquerra utilitza tot el seu cinisme per llençar els seus missatges esbiaixats i aviso que no soc cap fan de Junts tampoc.

En aquesta ocasió ens parla de que si Jaume Giró sigués el cap de llista de Junt hi hauria possibilitats d’una estratègia compartida de l’independentisme posant l’exemple de Barcelona entre Trias i Maragall, però considera que ara es impossible i posa l’exemple del “si em voteu, torno” i que ara diu hauria de portar a la reprovació. Critica que s’hagi parlat dels pactes a Madrid d’esquerra a canvi de res o gratis i critica que nomes recorda el gest de la retirada de bandera de Nogueras com a gran balanç. Ho contraposa als indults aconseguits o diferents lleis socials aconseguides.

Com deia es l’exemple de la mediocritat dels gurus dels nostres partits i el perquè cal fer-los fora a tots i ens deixin de prendre el pel jugant a l’autonomisme i al servilisme a Madrid deixant l’independentisme orfe de representants. Que ens parli d’una unitat que son els primers que sempre han rebutjat i que nomes van acceptar de mala gana a Junts pel Sí i que el mès ràpid que van poder van desfer. Sempre han rebutjat la unitat en qualsevol context i mai han posat un bé superior per damunt del partidet, no es opinió, simplement son fets que hem anat veient i ho seguim veiem malauradament en contra d’un clam de la societat catalana. El si voteu torno evidentment es una falsa expectativa que ja vam comprovar que no era veritat, però s’hauria de preguntar allò de doneu-me 68 diputats i faig la independència no ho ha estat una mentida més de moltes per exemple. Defensar els pactes a Madrid quan s’ha vist que han estat una presa de pel constant i un engany respecte la propaganda feta per ell. La llei audiovisual i la defensa del català en seria un gran exemple de frau, a l’alçada d’una taula de diàleg que en 4 anys s’ha reunit nomes 3 cops per res. La retirada de bandera per mi evidentment es un gest inútil, igual que fer el numeret de parlar en Català i que et tallin el micro per uns segons de gloria. Per suposat les lleis socials no son gràcies amb ells, i ja es la clau de volta del cinisme.

En definitiva una mediocritat interessada que nomes reflecteix una lluita autonòmica de partits que han deixat enrere molts dels seus votants i que cal aturar ja per vergonya aliena.