LES PETICIONS DE TRAPERO

Dins l’acte del dia de les Esquadres, el Major Trapsero demana a la societat respecte als Mossos i es pregunta que te que canviar en el món llençar pedres a la polícia i que te de revolucionari cremar contenidors.

El respecte a l’autoritat i també el respecte a les autoritats policials son un tot en un país democràtic, ens diu. Aquesta autoritat es delegada i prové de l’autoritat judicial i governativa. La falta de respecte i intolerància afecta el pacte i l’equilibri social. Ens diu que les institucions es canvien des de dins les mateixes no amb menyspreu.

Aquestes reflexions del Major, s’obliden d’una part important del Context, la societat. Trapero en una democràcia plena i un món ideal podria fer aquestes peticions, però quan la democràcia es converteix en un sistema pervers de control a la mateixa societat deixant en res els seus dret i sense opcions de poder revertir pel conducte reglamentari aquesta circumstància, els seus arguments fan aigues.

Primer de tot, el respecte no pot anar inherent a una xapa al pit, s’ha de guanyar amb fets i actuacions davant la societat que precisament han de protegir i que com a servidors públics en aquest àmbit son remunerats per la mateixa. En cap cas aquesta autoritat pot servir per abusar d’ella i estar per damunt del bé i del mal oblidant a qui es deuen. Segurament cremar contenidors o llençar pedres no estaria bé, tampoc buidar ulls als manifestants o abusar del poder com hem pogut veure amb moltes imatges que no deixen el cos en molt bon lloc. Aquesta autoritat es delegada del poder judicial i executiu diu, s’hauria de matissar que si aquest s’allunya del sistema democràtic, que li queda a la població per la seva defensa. El poder judicial a Espanya ja hem vist com actua, com un arma llençivola per apaivagar les reclamacions de la mateixa ciutadania i l’executiu no actua en molts casos com a representants de la gent que els ha votat, sinó que es desmarca de la gent i s’atorga el poder de decidir a la seva conveniència i acaparar tota la democràcia deixant el paper de la societat en residual en una clara perversió del sistema com passa actualment. Llavors si el cos policial nomes obeeix aquestes institucions com es pot defensar la gent i com pot canviar les coses des de dins si ha quedat exclosa.

Crec que la vertadera democràcia, el cos policial es deu a la societat. No es pot defensar que quan la gent vol decidir i ho exerceix, la policia segueixi el jutge de torn en contra de la mateixa gent com va passar l’octubre del 2017 i com hem escoltar en declaracions posteriors.

La policia autoritaria que defensa Trapero no es la policia de la gent, es la policia del control i l’autoritarisme contra la mateixa societat.