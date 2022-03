LES ENQUESTES

Ja sabem la darrera enquesta del CEO que l’opció independència ha baixat a un 38% i els contraris sumen un 53%, 15 punts de diferència. De fet una davallada molt notable respecte altres enquestes i que cal explicar.

Primer de tot cal dir també que davant un referèndum per resoldre la situació, encara un 72% vota afirmativament. Hem vist com els partits nacionalment espanyols ja han donat tota la credibilitat del món a l’enquesta i per exemple Alicia Romero pel PSC diu que l’independentisme perd suport perquè el Govern continua enganyant i rebutja un referèndum apostant per un nou finançament ja que millor votar un acord que un trencament. Ens diu que es una evidència que des del 2017 no s’ha fet la independència, i la gent desencisada amb els seus representants i les seves promeses s’allunya d’aquesta via.

Tanmateix, cal posar en quarentena aquesta enquesta, igual que quan donava dades diferents, nomes es una enquesta i com a tal tenim mil exemples dels seus desviaments amb les intencions reals i les seves errades per interessos o context en cada moment. Tornant a l’Alicia, li donaria la raó que cap partit actualment ha defensat la independència, i que desprès de la declaració,concretament 5 anys desprès senzillament no han fet cap pas per fer-la viable, vers al contrari, una marxa enrere que provoca que el votant independentista s’allunya o s’hauria d’allunya d’unes opcions que han jugat amb nosaltres i ho segueixen fent cada dia que passa. De la mateixa manera hauria volgut escoltar el mateix discurs quan les dades eren unes altres. El que grinyola molt es la interpretació parcial ja que les 3 quartes parts de la població vulgui un referèndum democràtic pel tema tampoc es prou important i amb unes declaracions que donen idea del seu nul ideari democràtic, nega a la societat el mateix i en canvi el canvia per un altre per imposició pura i dura.

Diu que millor votar un acord que un trencament, potser algú li hauria de dir aquesta representant d’ella mateixa i del règim que votar independència o qualsevol cosa sempre en surt un acord que cal respectar, tret com deia que la representant s’erigeixi en cabdill per dir-nos de que podem votar i de que no, un clar símptoma de la falsa democràcia espanyola.

Els nostres partits haurien d’estar contents ja que ells ens han demostrat que estan a la part del no, i ara toca la ciutadania rectificar el seu vot i actuar amb maduresa i no amb una coacció infinita que no ens porta enlloc.