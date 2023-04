Voler reescriure la història es cosa dels guanyadors, això sempre ha estat així amb tots els àmbits de la vida, i ho sabem prou bé a Catalunya, la nostra història, la nostra llengua, fins hi tot les costums han vist alterades la seva realitat per l’Estat espanyol. Ara toca dirigir les mirades cap un símbol com es el Barça.

Desprès d’actuar com una vulgar Dictadura per resoldre el conflicte polític a Catalunya amb la col·laboració cal dir dels nostres partits, ara toca destruir un dels altres pilars en aquest cas en el món de l’esport, però que tots sabem que trascendeix d’aquest àmbit clarament. La greu crisi patida pel club esportiva i econòmica sembla que poc a poc es va superant i el que es venia com una baixada als inferns del club per molts anys, s’ha convertit en un liderat sòlid a la lliga i una recuperació lenta economicament que no ha agradat a la capital.

El cas Negreira es la gran excusa per intentar acabar amb aquest club i embrutar la seva imatge tant com poden. No hi ha dubte que el cinisme del R.Madrid i el seu president sent part de la causa per sentir-se perjudicat i amb el suport de tota la claca miserable anomenada caverna que sense cap prova s’encarreguen de difondre fakes i reescriure la història amb compres d’arbitres per adulterar competicions que no poden demostrar i que no han existit mai.

La resposta del President Laporta crec ha estat a l’alçada i ha dirigit la mirada cap un club blanc que tothom sap afavorit per l’arbitratge i estaments des de l’època franquista, sent l’èquip del règim. La reacció ha estat tant miserable com els dirigents d’aquest club pretenent fer creure que era el Barça l’èquip de Franco amb arguments com la inauguració del camp per un ministre de Franco , determinades actituds de la directiva o resultats de periodes parcials que no demostren res, sense esmentar evidentment que allò era una realitat que un president blaugrana va ser afusellat per règim, ni la intervenció del club imposant la directiva, fins hi tot eliminant qualsevol referència de catalanitat del club. Esportivament nomes cal recordar exemples com els 10 presidents d’arbitres espanyols amb passat del club blanc, concretament un Jose Plaza ja va avisar que el Barça mai guanyaria la lliga i de fet en 23 anys van ser nomes 2. El fitxatje prohibit de Di Stefano pel Barça que el Règim volia que fos compartit amb el club blanc, les requalificacions opaques per cobrir de diners l’equip de Madrid, la lliga del Covid dominada pel Barça fins l’aturada i amb escàndol cada partit a la represa fins al títol blanc. Així podriem seguir i seguir, però des de la capital ara toca reescriure la història i fer creure que l’èquip mès ajudat del planeta és una víctima.

En definitiva ja era hora que algú digues les coses pel seu nom davant tanta mediocritat i submissió política. l’Équip del règim.