LA MORT D’UNA BOGERIA

El cartell per les eleccions de Ciudadanos, podria ser un resum final d’un deliri que per sort ja s’acaba i ningú recordarà al cap del temps. No hi ha el rostre del candidat, cosa bàsica en unes eleccions i si una foto de Sanchez i Puigdemont amb un ” Detenlos”, en castellà evidentment.

Una encaixada de mans entre els dos i el que significa l’encaixada amb l’amnistia de fons. Diuen des d’aquest partit que això simbolitza el seus valors com la lleialtat, la valentia, la llibertat, la igualtat i solidaritat entre tots els espanyols, com tornar a l’essència ens deia Carrizosa.

Una mort a la seva alçada de feixisme pel broc gros i d’un odi a la nostra llengua, la nostra identitat i el lliure respecte a la societat catalana. Parlen de valors, cosa ja prou greu, però ens diuen la lleialtat, caldria veure a qui o a qué, ja que a la ciutadania segur que no, ja que no la respecten en absolut. Valentia, tampoc seria la paraula, ja que aprofitar-se del sistema per muntar els seus xous habituals i degradar la cambra de representació de la ciutadania, més aviat seria covardia. Llibertat en la seva boca fa por aquesta paraula, ja que és la llibertat de fer el que ells volen que facis, una bona definició del feixisme de manual. Per últim igualtat i solidaritat entre espanyols, aquesta passa per atacar nomes una llengua, la catalana i defensar nomes una, el castellà, lluitar contra la nostra identitat intentant aigualir-la dins un altra com sigui i sobretot no respectar la voluntat ciutadana que si en un moment donat per majoria vol la independència s’ha de respectar i no aturar per tots els mitjans, violència inclosa a la força, aquesta es la seva igualtat.

Per postres fent campanya de l’amnistia i deixant clar que es la pitjor cosa que li ha passat al món mundial, cosa que mai escoltaràs de l’amnistia del franquisme perdonant assassins i torturadors amb les seves víctimes encara avui enterrades als vorals de la carretera, aquesta per ells segur que va ser exemplar, en canvi donar veu a la ciutadania lliurement, no es de rebut, ja que no coincideix amb el seu model.

Un cartell, que ha de ser un digne final d’una bogeria amb majúscules amb l’odi per bandera.