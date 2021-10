LA JUSTÍCIA CORRUPTA

Fa riure per no plorar el cinisme de Pedro Sanchez dient que es demostra que la Justícia es igual per tothom i que respecten les decisions judicials els agradin o no. De debó Sr. Sanchez.

La Fiscalia es prepara per arxivar la investigació sobre el Rei emerit. Es veu que han conclos que no es imputable a causa de la inviolabilitat mentre era Cap d’Estat i fets que ja han prescrit. Consideren que citar al monarca no es necessàri ja que la documentació de l’Agència Tributaria i declaracions del cercle de confiança son suficients per arribar a la conclusió que no es viable cap denúncia o querella criminal. Diuen que han actuat seguint criteris professionals i fent cas omís a les pressions polítiques i mediàtiques. De fet el nom del monarca ha aparegut en nombroses investigacions fosques i societats en paradisos fiscals.

Pedro Sanchez ha negat el tracte de favor i com deia ha defensat la igualtat de tots els espanyols davant la llei es diguin com es diguin.

Realment, unes declaracions ciniques i que tots sabem no son veritat. Fa una setmana continuavem veient el cel per la persecució del President Puigdemont per mig Europa amb unes acusacions que no s’aguanten per enlloc i que Europa va desmuntant a cada pas, alhora aquesta fal·lera per la justícia, per la seva justícia, no es aplicada al personatge que en aquest cas si va fugir al Emirats Arabs i amb quantitat d’informacions sobre la seva corrupta activitat econòmica pel seu lucre personal i que sembla desprès de fer el paperot per acontentar una part de l’opinió pública, quedarà absolutament en res i pot obrir la porta al seu retorn sense cap imputació com a ciutadà exemplar.

Tot això, nomes fa que demostrar aquesta estructura corrupta en la que es basa l’Estat espanyol i on en la seva punta més alta trobem la monarquia amb plena impunitat, protegida com escut de tota la corrupció que el sistema escampa per avall i evidentment amb la seguretat que mai passarà res.

Si una monarquia no votada i posada a dit per un Dictador ja es un cas molt estrany, encara ho es més 40 anys desprès quan continua intocable i com a representació màxima d’un Estat caduc i corrupte que no vol evolucionar i que escampa aqueta manera de fer per tots els tentacles de l’Estat.