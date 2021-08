LA IMATGE I LA REALITAT

La no assistència del President català a la Conferència de Presidents, no deixa de ser un reflex d’allò que diem en un context i realment fem en un altra.

Es diu que Pedro Sanchez vol la foto que quedarà incompleta per l’absència d’Aragonès, però que a darrera hora tindrà el president Basc, sempre habils negociadors en un altre context diferent a Catalunya i que gestionaran nous impostos a canvi d’aquesta foto sense res més darrera.

El Govern de la Generalitat ahir va enviar al Conseller Giró al Consell de Politica financera sense fer soroll i demà en la foto més cridanera es farà el gallet i no hi anirà, tot dins l’estratègia de dir i fer com a termes molt separats.

Desprès dels darrers 10 anys, el referèndum del dia 1 d’octubre del 17, el posterior 155 i tota la repressió rebuda. Catalunya amb els seus representants al capdavant simplement ha obeit totes les decisions injustes que han vingut de Madrid via política i judicial, ha perdut completament la sobirania de la institució catalana, ha col·laborat amb el Govern de l’Estat com el suport d’Esquerra a canvi de res, ha mantingut la farsa de la Taula de diàleg, fins hi tot donant una pausa de 2 anys regalats, i per contrarrestar tota aquesta vergonya no sortirà a la foto amb els altres presidents autonòmics, quan s’ha comportat com a tal en els darrers anys.

Diuen que confia en la bilateral,com si aquesta mai hagués comportat avenços significatius, de fet dels fons provinents d’Europa, segurament el tema més important ja s’ha dit que no estarà a l’agènda,i es seguirà com un bucle reclamant aquelles competències que fa 40 anys que es reclamen i que amb qualsevol Govern a Madrid mai avancen prou.

Segurament, escoltarem com a les rodes de premsa desprès de la Bilateral algú dirà que ha estat una reunió d’igual a igual, una falsedat que cau pel seu propi pes, una part te el poder i mai ha reconegut l’altra en res més que no sigui una autonòmia més, i s’emplaçaran per fer comissions dels diferents temes tractats que com tots sabem es la manera de no resoldre mai els mateixos, però donar munició als nostres representants per seguir enganyant la societat amb falses promeses.

Una foto, es simplement això, però la deriva de la nostra institució fonamental es la lluita de la imatge i la realitat.