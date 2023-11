LA CRIDA PER LA TAULA

Ahir el President Aragonès cridava a Junts i la CUP per unir-se a la Taula de diàleg per demanar el referèndum i la recaptació integra dels impostos, cosa que varia el seu relat que ha fet fins ara, però que ja ha estat desmentit des de Junts. Segueix aquest miratge sense fre i aquesta burla constant sense aturador.

Efectivament, parlar de la Taula a aquestes alçades fa riure per no plorar, una Taula venuda com el gran trumfo de l’independentisme que s’ha reunit 3 cops en 4 anys i sense cap resposta que n’hagi sortit, i nomes una cosa clara que no es parlaria d’autodeterminació. Es una broma macabra morta i enterrada i voler ara arrossegar des d’Esquerra a la resta de partis per no morir sols em sembla ja un gra massa.

De fet les intencions del Govern al qual donen suport a Espanya tots plegats com hem vist ha mantingut els dos ministres de la repressió, Marlaska i Robles tot una declaració d’intencions que no pot passar per alt i uns passats foscos i que ens apropen massa al Règim del 78. Per altra banda avui veiem com Raquel Sanchez la ministra de Transports, mobilitat i agenda urbana sortint, ens deixa un panorama dessolador on en els darrers 2 exercicis ha deixat d’invertir a Catalunya prop de 2500 milions d’euros, una xifra astronomica que es el resultat de la pressupostada i no executada, sense entrar en que si serien les xifres que Catalunya hauria de rebre pel seu pes de població o PIB. Ha seguit la tendència de ser el territori on menys s’inverteix en execució. De fet es calcula que entre 2013 i 2020 l’execució era d’un 67% i els darrers anys coincidint amb Sanchez han estat més baixos encara, tot un presagi.

Amb aquests fets avaluables i comprovables, el President ens diu que en una Taula que mai ha existit realment pretenen demanar recaptar tots els impostos, una reclamació ja ancestral i que saben mai serà una realitat, ni tant sols motiu de discussió. El mateix en podriem dir del Referèndum, un altra broma sense solta ni volta per passar el temps i amagar que la unilateralitat es l’únic camí que ens pot portar a la independència.

Per tant unes respostes tristes del President, sense cap ambició, validant aquesta farsa i convidant a tothom a pujar en aquest carro i aquesta competició de vendre concessions falses a preu d’or i anuncien que esgotarien la legislatura pel 2025 amb un Govern amb 30 diputats de 135, una posició dèbil en qualsevol democràcia, però es veu que no a Catalunya.

Es la crida per la Taula.