LA CONSULTA DE FUM

Finalment el Govern ha fet públic el Referèndum que el Pirineu podrà decidir el futur de les Olimpiades a Catalunya. De fet el mateix i per seguir en la línia d’aquest projecte, es un nyap que te molt poc de democràtic i molt de cortina de fum en una decisió que els lobbys interessats en el projecte ja tenen decidida.

Un referèndum on es preguntarà si la Generalitat ha de presentar candidatura olímpica amb un si o no a les comarques de l’Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya i Aran, al mateix temps un altra pregunta sobres si es volen involucrar en el projecte vinculat als jocs per les comarques del Berguedà, Solsonès i el Ripollès. Nomes es podrà votar presencialment i serà el 24 de juliol. El Govern ho justifica per la implicació directa de les primeres i que les segones podrien acollir entrenaments o activitats relacionades. De fet de les primeres en diuen que son vinculants politicament i les segones la que surti que no es quedarà fora.

Aquesta opacitat del projecte, segueix ferma encara que parlem d’un referèndum per la gent i el territori, que semblaria una mesura molt democràtica i transparent, però que a l’estil de les primaries internes dels partits polítics, simplement es un engany o cortina de fum per amagar la veritat. Un referèndum ha de ser com més clar millor, evidentment una sola pregunta amb resposta binaria per tots igual sense excepcions. De fet la curiositat es que per exemple a Barcelona on es faria inauguració i clausura o les proves d’hoquei sobre gel per exemple misteriosament no vota i en canvi comarques com les del segon bloc sense proves assignades, sí. Ens diuen que el resultat serà vinculant políticament, crec que no caldria especificar per crear confusió, ha de ser simplement vinculant o no. Per acabar del primer bloc si una comarca diu no, però en el conjunt surt si, els seus drets no seran respectat, cosa que en el segon bloc ja es diu que si una diu no en quedaria fora. Un autèntic nyap de grans dimensions.

Que la ciutadania decideixi es ideal, i dona idea del tarannà democràtic i de respecte d’aquell territori, però intentar que la gent decideixi el que tu vols que decideixi, es a dir controlar la decisió, però amb una cap de democràcia barata per damunt es simplement un nou frau. Els lobbys que volen fer negoci amb els jocs sense importar-los ni la gent, ni el territori son la causa i el Govern català l’executor, i aquest nou engany a l’estil del 9N per poder interpretar els resultats a conveniència no es de rebut.

Un nou engany d’aquest Govern de fireta.