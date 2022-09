Aquest diumenge hem vist l’integrisme nacional espanyol com intentava escampar el seu odi irracional i els seus objectius d’assimilació d’una cultura i que no amaga la seva finalitat de fer desapareixer qualsevol diferència en aquest cas d’idioma dels que ells creuen universal. El feixisme te això.

Dirigits per Populars, Ciudadanos i Vox més entitats de clar caràcter xenofob contra una llengua han intentar visualitzar un problema que nomes circula per les seves ments dictatorials, però que des de la societat no hi figura en absolut. De fet veure el ball de xifres ja fa riure, 2800 persones segons la Guàrdia Urbana i més de 100 mil segons els organitzadors. En aquest cas era fàcil comptabilitzar això, i a simple cop d’ull es veu clarament molt més proper a la primera xifra que a la segona, també cal dir que molts dels assistents vinguts en autocars de fora de Catalunya i que ja denota el nivell d’aquests personatges.

Escoltar els discursos d’aquests líders de l’ultradreta espanyola, parlant dels perills de la desaparició del castellà a Catalunya i de la imposició del català que retalla les llibertats dels ciutadans i coarta els seus drets, fa molta mandra i la veritat que es una cantarella que posada en blanc i negre al nodo de la Dictadura donaria el mateix efecte. Una cosa es voler amagar a mitges la realitat, l’altra es voler imposar un fantasia que simplement no existeix. No cal entrar amb l’argumentació de que els nens acaben ESO amb un nivell de castellà millor que la majoria de comunitats, que la llei va ser aprovada per majoria al Parlament en el seu dia i que es l’únic àmbit on el català encara es manté viu, ja que tota la resta esta en clara minoria d’us o que la llengua propia del territori es el català i que davant multitud de nacionalitats diferents cal una llengua que vehiculi a tota la societat sense perjudici de cap altra, i així seguiriem tornant a dir allò que tants i tants cops hem explicat.

De fet, ells fan oides sordes, ja que dins el seu objectiu impositiu i de pensament únic, cal destruir la llengua catalana com porten intentant des de fa més de 300 anys, i saben que a l’escola catalana no hi ha cap problema d’aquest tipus i saben que als patis dels centres la llengua majoritària es el castellà, però tant fa segueixen insistint en la seva bombolla dictatorial i d’odi a Catalunya i la nostra llengua.

Integrisme sense fronteres i un objectiu clar, elimnar el que ells veuen com la diferència.