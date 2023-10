HUMILIACIÓ SENSE SENTIT

La decisió del President Aragonès d’acudir al Senado per defensar la llei d’ammistia, sembla una immolació sense sentit i dona idea de la deriva i de la mediocritat dels nostres partits i Govern.

El Partit Popular ha impulsat aquesta sessió, i el lehendakari o els Presidents socialistes ja han anunciat la seva absència. De fet els Popular ja esmolen les eines per fustigar el President en una cambra on tenen majoria absoluta i on nomes els Presidents autonòmics populars han respost positivament. De fet les renúncies ja han servit per criticar al Govern socialista. El principal objectiu es que els presidents assistents es pronunciin sobre la llei i com veiem hi haurà una unanimitat de rebuig absoluta. La portaveu popular ja ha retret als socialistes que son incapaços de defensar la igualtat davant la llei o un finançament igual per tots. Uns arguments molt cínics ja que com hem vist amb la repressió a Catalunya i amb els judicis de fireta començant pel dels presos polítics no hi ha cap tipus d’igualtat, alhora el tema de finançament es el que reclama sempre Catalunya, acabar amb l’espoli fiscal anual i senzillament ser tractada justament i amb igualtat per exemple amb Madrid que seria a l’altre extrem de la balança.

Des de Palau, ens diuen que el President anirà per defensar davant dels presidents autonòmics els grans consensos de país com son l’ammistía i l’autodeterminació i ningú ho pot fer millor que ell. Apart no volen deixar cap espai buit on puguin parlar.

Respecte els grans consensos, els primers que no han respectat l’autodeterminació que el poble va validar amb el seu vot i el Parlament va declarar, son precisament ells mateixos, que segueixen donant tombs a un tema d’esquena a la mateixa societat per no atrevir-se a culminar-lo desprès de tot el recorregut realitzat i respecte el tema ammistia, no hi ha una unanimitat, ja que una bona part de la societat no ho veu com a cap prioritat ja que la independència ja la porta implicita i per tant no cal demanar-la, apart de fer un favor a l’Estat per neteja la seva imatge davant la comunitat internacional i deixar sense culpabilitat als responsables, si que ho es pels partits, els seus interessos particulars però això no es Catalunya.

Respecte ocupar un espai buit, no crec que tots es tinguin que ocupar, oferir-se per entrar al circ romà amb els lleons i gladiadors en contra amb el paper de martir no seria de rebut per un President de la Generalitat, ja que la humiliació no es benvinguda i aquest paper tant trist no te cap mena de sentit que no sigui partidisme d’esquena al poble.

Una humiliació sense sentit.