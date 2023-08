Fa vergonya escoltar això del Govern Progressista referit a un Govern espanyol format per PSOE i la seva crossa de Sumar enfront un Govern de la dreta.

Curiós concepte de progressisme, aquell que va en contra del dret elemental de decidir de la societat, aquella que rebutja els referèndums perquè literalment no ens pertoquen i divideixen, aquell que sufoca una rebel·lió democràtica a cops de porra, aquell que violenta la voluntat popular en les seves institucions amb el 155 i les fa anar per on vol sense miraments. Tot això li diuen progrès, es deu referir a la seva butxaca personal, ja que col·lectivament es un retrocès total. Diferències amb la dreta que tant ens amenaça, cap.

Ara escoltem que oferiran a Junts una reforma urgent del finançament autonòmic per requerir el seu suport, una nova broma de mal gust i a la que els vividors autonòmics i d’aquest Estat caduc s’aferraran per fer que tot segueixi igual. Quants cops ens han venut el nou finançament, quins en son els resultats de tots els models que han aplicat, ja us ho dic jo. Incompliments a Catalunya invariables i un dèficit fiscal invariable, aquells famosos 20 mil milions que van i no tornen un any rere un altre anys. Uns incompliments inversors per norma i un cop sumat i restat la pèrdua de posicions de Catalunya com sempre.

Aquesta es la proposta, i per si no fos poc es fa per amagar que un autèntic Govern progressista i democràtic, un cop constatat la demanda catalana en quantitat de gent i en temps de reclamació, simplement cedir les competències per donar la paraula a la gent i que aquesta decideixi lliurement que vol ser i com es vol organitzar políticament i ajudar posteriorment a donar efectivitat a la decisió sagrada de la gent. Això seria democràcia plena i posar la gent al mig del sistema i no com una nosa a controlar pel poder polític.

Tot molt senzill, i que s’hauria de dir alt i clar. Democràcia lligada a un nou Govern espanyol o senzillament acord esquerra-dreta espanyola que segur que ho farien o repetició electoral. No cal donar-hi més tombs, ni acceptar més xantatges.