GALICIA: MÉS DEL MATEIX

Els resultats de les eleccions gallegues no han aportat massa sorpreses i la cinquena majoria absoluta Popular deixa ben clar el poder d’aquest partits des de la falsa transició espanyola fins el dia d’avui.

Tantes legislatures seguides de domini i ocupant els llocs claus de governabilitat, no seria desitjable per cap democràcia, i menys una de fireta com l’espanyola. Les xarxes clientelars que es creen i les coaccions amb la població son uns mals que ja marquen els resultats, i la gracia de la democràcia es l’alternança de poder, amb acords amb els temes fonamentals i variacions en la resta de temes, depenent quin partit ho gestiona. Això explicaria en part aquests resultats, per l’altra la poca seriositat de les teoriques Esquerres, més preocupades de les seves quotes de poder a Madrid que del territori on anaven a presentar-se. Així veiem en un costat el Partit Popular acaparant tot el vot conservador i sense competència i a l’altre costat l’alternativa real el BNG que es veu perjudicada per les candidatures d’un socialisme en caiguda lliure i sobretot un Podemos i Sumar cadascú a la seva i que no han obtingut cap representació però han deixat els seus vots a les escombraries. De fet amb els seus vots pel BNG podrien haver canviat 2 o 3 diputats que haguessin alterat el resultat. Tanmateix el resultat per vots es favorable al pol d’esquerres sobre el de dretes i per tant la societat també ha dit la seva en global. Això son especulacions ja que les regles son iguals per tothom i evidentment tothom les ha acceptades.

Cal veure com fins hi tot un partit normalment en la lluita per ser campió d’aquells que es queden a les portes de les institucions, com son el partit animalista PACMA ha aconseguit més vots que Podemos i el ego de Yolanda Diaz per aquest nou invent de Sumar amb auguris venuts abans d’hora ha quedat en res com era d’esperar. El PSOE segueix en caiguda lliure, ja que moltes de les seves polítiques com hem vist els darrers anys s’assemblen massa als Populars, i la gent sempre prefereix l’original a la copia barata.

Sense la generositat d’aquests partits que son carn de desaparició com ho ha estat Ciudadanos, el BNG no ha pogut donar el salt definitiu per optar a la presidència i donar un aire diferent més enfocat a Galicia i no a Madrid, encara que la seva pujada porta bons auguris pel futur si ho saben gestionar.

Galicia potser comença a despertar, desprès de ser el bressol del Dictador Franco, un President autonòmic en forma del genocida Fraga Iribarne i exceptuant una legislatura sempre majories absolutes dels Populars per fer i desfer sense cap preocupació pel fet nacional gallec. Caldrà esperar 4 anys més i mentrestant un impuls per Feijoo i la seva carrera a la presidència espanyola deixant els sectors d’Aznar i Ayuso a la banqueta.

Galicia: de moment més del mateix