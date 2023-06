FER EL RIDÍCUL SENSE SENTIT

Continua la presa de pel per un costat i el voler fer el ridícul per un altra, que encara em sembla molt més greu. El cas d’Ada Colau a Barcelona i el la petició de rodalies per un altre.

El cas es que a Barcelona Ada Colau sembla que encara no llença la tovallola i vol intentar pactes o denunciar resultats amb un intent desesperat per mantenir una cadira que els electors li han denegat. Per altra banda el conseller català de torn ha tornat a demanar dins la Cimera Mundial del Transport Públic la voluntat de decidir i gestionar les infraestructures ferroviaries per donar millor servei als ciutadans, la resposta de la Ministra ha estat que no es pot traspassar Rodalia perquè és d’interès nacional, ha recordat que la Generalitat es titular del servei des del 2010 i que s’inverteix com mai, acabant dient que no es qüestió de cedir competències sinó de millorar el servei.

No han aprés res de la lliçó electoral i segueixen igual. La gran activista que ens venia els seus mèrits com a lluitadora al carrer i contra les classes dirigents ara no vol abandona la seva cadira de poder perduda a les urnes. Primer va acceptar els vots de la dreta de Valls sense rubor i ara pretén fer mil maniobres per prendre la cadira a Trias, el guanyador real i futur alcalde de Barcelona. Tot això diu molt d’aquest personatge fals i on la mobilització i la samarreta tant sols eren instruments per arribar al poder, res a veure amb la gent i sobretot cap diferència amb aquells que criticava.

Per altra banda, tornar a reclamar rodalies un cop més, en deuen anar mil i amb la mateixa resposta negativa de sempre, mani que mani des de Madrid, es fer el ridícul i un intent d’engany permanent a la societat, enllo de dir la veritat que es que mai gestionarem rodalies sinó som un Estat independent. La resposta ha estat clara un cop més no per ser d’interés nacional que es veu que comporta que no es pot traspassar a la Generalitat que no deuen considerar nacional, per seguir amb l’engany del Conseller Saura i el seu traspàs sense vies, estacions, ni trens i fent propaganda d’una inversió que no existeix, parlant de millorar el servei com a prioritat, quan ni volen trapassar per una gestió més eficient com Ferrocarrils de la Generalitat, ni inverteixen, per això les averies dia si i dia també, sort que els preocupa la millora del servei, que deu ser per art de màgia.

Es fer el ridícul sense sentit.