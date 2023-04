Fem-los fora.

El cinisme dels 3 partits teoricament independentistes es referma cada dia amb força i potser seria aconsellable que la societat digues prou i apliques una eina que te al seu abast com es el vot per donar un cop damunt la taula.

Ahir mateix veiem com Esquerra a Madrid donarà suport al Govern amb la Llei d’Habitatge per tirar aquesta endavant, i serà un suport més, a canvi de donar suport als del 155, als que neguen els drets més elementals als catalans, els que es burlen de la ciutadania d’aquest país un dia si i un altra també. Tot això queda ignorat seguint pactant i col·laborant amb els botxins de la repressió a Catalunya. Al mateix temps Junts ens presenta un pressupost sense dèficit fiscal donant la gran notícia que tindriem 18600 milions més i amb uns recursos globals de 59000 milions per donar idea de la magnitud de la tragèdia. Un nou cop de cinisme presentant un tema que ja sabem de memòria, ja que els estudis presentats sobre el tema son multiples i variats, alhora que s’haurien de preguntar si el 2017 no era tant important aquest espoli per no anar endavant fins al final o si no era tant important alhora de negociar entrar al Govern de la Generalitat o alhora de fer pactes també com la Diputació amb els del 155.

De fet, això passa quan d’aquí uns dies es tornarà a alterar la voluntat popular al Parlament, obeint la Junta Electoral i deixant Laura Borràs sense cadira, igual que ja s’havia fet abans amb Pau Juvillà, el President Torra per posar uns exemples, i això afecta als dos partits principals, en el cas de Juvillà amb la presidència de la mateixa Borràs. El Parlament buit de poder real, ha passat a ser una institució perversa on el vot del ciutadà als seus representants ja no val res i pot ser alterat per una Junta Electoral que pot fer i desfer deixant la democràcia en res i amb la col·laboració dels nostres representants que desprès demanaran que defensem una institució que ells han denigrat com mai.

Aquesta presa de pel, ara toca per damunt de xantatges i coaccions interessades rebre un cop damunt la taula per part de la ciutadania, ignorada i burlada que simplement ha de dir prou. Si no ho fa, la comèdia seguirà indefinidament i no hi haurà queixa possible per sortir d’aquest bucle on ens trobem des de fa 5 anys i sense representants per defensar-nos.

Fem-los fora.